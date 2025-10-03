◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第３戦 日本女子オープン 第１日（２日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

第１ラウンドは行われ、プロ２年目の吉沢柚月（三菱電機）が４バーディー、ボギーなしの４アンダー６８で回り、首位と３打差の１６位と好発進した。

出だしの１番で７〜８メートルのパットを沈めてバーディー発進。４メートルを決めた９番から３連続バーディーを奪い、メジャー仕様の難コースをボギーなしで締めた。「１日目にスコア出すのが苦手というか、ボ〜ンっていけるのが少なかったので自分でもすごいうれしい」と声が弾んだ。

趣味は１人カラオケ。前週に広島で下部ツアーを戦った後、兵庫県に移動した２８日に久しぶりにカラオケ店に足を運んだ。「３時間やりました。休んでるのがもったいないので、ずっと歌ってた。歌い慣れてお腹を使えるようになって、喉がもつようになった。腹圧を意識して、ゴルフにつながるように」と笑顔で打ち明けた。

声が比較的低いため、ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒや優里ら男性歌手の曲も歌うが「それだと腹圧が鍛えられないので、高い曲を歌います」と吉沢。「十八番は決まってない」と言い、今回はＡｄｏの「エルフ」や「私は最強」を熱唱した。「歌うと予選落ちした時には元気が出るし、気分も上がる。来週も行こうかな」とリフレッシュが好成績につながっている。

８月下旬のニトリレディス、ゴルフ５レディスで２戦連続の１２位。２週前の下部ツアー・山陽新聞レディースカップでプロ初優勝を飾った。好調の要因について「一番はパターが良くなった」と自己分析する。以前はカップに入れたい気持ちが強く、パッティングのタッチが強くなるミスが多発。「その欲を消さなきゃ入らないと思った。今は距離感をずっと考えてる。ラインは決めたら距離感を意識して、やり始めてから良くなった」と好転した。

竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）、川崎春花（村田製作所）らと同じ２００３年度生まれ「ダイヤモンド世代」の２１歳。レギュラーツアー初優勝に向けて「１日目をいい位置で終われたので、トップ１０入りを目指して頑張りたい。最低１２〜１３アンダーは必要になる」と見据えた。