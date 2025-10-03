◆男子プロゴルフツアー バンテリン東海クラシック 第１日（２日、愛知・三好ＣＣ西Ｃ＝７３００ヤード、パー７１）

プロ２年目の２３歳、下家秀琉（すぐる、エレコム）が４バーディー、ボギーなしの４アンダー６７をマークし、トップと１打差の３位につけた。昨年のＡＮＡオープンの４位を上回る自己最高位で初日を終えた。

「全体的にショットが良かったので、チャンスに多くつけられた」と振り返った一日。１番でピン手前５メートルを沈め、２番パー５は２オン２パットで連続バーディーを決めた。

今季はトップ１０が２度あるが、なかなか優勝争いに絡めずにいる。「いいところでミスをしてしまう。それがそのまま結果につながっている。最近はアプローチ、パターとマネジメントは考えるようにしている」。課題に取り組みながら、シーズン後半戦を迎えた。

賞金ランキング４２位につける現在の目標は「日本シリーズに出たい」ときっぱり。出場枠３０人の今季最終戦のメジャー、日本シリーズＪＴカップ（１２月４〜７日、東京よみうりＣＣ＝報知新聞社主催）初切符獲得を目指している。

今大会は大阪学院大のゴルフ部同期でパットコーチの須藤大和さんがキャディーを務めている。５月末のミズノオープン以来のタッグで好スタートを切った。「今週の目標はボギーを打たないこと。明日打つと思うけど…」。控えめに語り、練習場へ向かった。