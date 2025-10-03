ゴルフのジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる高知・明徳義塾中２年生の須藤弥勒（１４）＝ゴルフ５／太陽自動車＝が２日、シンガポールでサッカー元日本代表の本田圭佑（３９）から熱い激励を受けたことを明かした。

弥勒は９月３０日にシンガポールで行われた大会に招待選手として出場した。今週はＦ１シンガポール・グランプリ開催のため、世界各国から著名人がシンガポールを訪問。弥勒は大会終了後にスポンサー関連のパーティーに招待され、その場で本田と同席した。記念の写真撮影を求めると、本田は紳士的に接してくれたという。「本田さんに『弥勒ちゃんだよね。知っているよ』と言ってもらい、感動しました！」と満面の笑みで話した。

批判を恐れないビッグマウス。そして、確固たる結果を残してきた本田は弥勒にとって理想のアスリートだ。３９歳の本田はアスリートの大先輩として、１４歳の弥勒に優しく、かつ真剣にアドバイスを送ったという。「私も本田さんのように強くなりたい。栄養面の重要性など勉強になる話も詳しく教えてもらいました」と弥勒は、目を輝かせてスーパースターとの対面を振り返った。

群馬・太田市内の公立中から、２０２１年マスターズ優勝の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）らを輩出した日本有数のスポーツ強豪校の明徳義塾中に転校し、９月１６日に須崎市内にある学校の女子寮に引っ越した。シンガポールで行われた大会の出場は転校前から決まっており、弥勒は「学校には参加を了承していただきました」と感謝し、２泊３日の強行軍で参加した。

１０月２５日には四国ジュニア選手権秋季大会で「明徳義塾中の須藤弥勒」としてのデビュー戦を迎える予定。「これから新しい挑戦が始まります。本田さんとの対面をパワーに変えて頑張ります。伸びしろしかない！と思っています」。弥勒は元気いっぱいに宣言した。

◆須藤 弥勒（すとう・みろく）２０１１年８月６日、群馬・太田市生まれ。１４歳。１歳からゴルフを始め、東大出身の父・憲一さんの緻密な指導を受ける。１７年に大会史上最年少で世界ジュニアに優勝。１８年も連覇した。１９年にマレーシア世界選手権、２１年にキッズ世界選手権、２２年６月にジュニア欧州選手権優勝し、ジュニアゴルフ界の４大メジャーを制覇。２２年１月からアマチュアも無制限でスポンサー収入を得ることが可能になったことで、ダブル所属契約のゴルフ５と太陽自動車をはじめ多くの企業から推定総額３億６０００万円以上の支援を受ける。今年９月に群馬県内の公立中学校から高知・明徳義塾中に転校した。家族は父、元フィギュアスケート選手でピアニストの母みゆきさん、兄・桃太郎君、弟・文殊君。