今回は前回に引き続き落合博満氏について綴られた、元東洋大監督の故・高橋昭雄氏による「見て聞いて育てて42年」（第2回=2013年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

元東洋大監督の故・高橋昭雄氏による「見て聞いて育てて42年」（第2回=2013年）

「いやー……迷惑はかけられないし……」

落合博満は、かたくなだった。

オイルショックで実家が煎餅工場を閉鎖。野球なんかやってる場合じゃないと言う落合を、わたしは何とか説得しようと試みた。

合宿所の私の部屋に本人と落合の兄姉を入れた4人で3〜4時間は話し込んだ。話し合いは深夜に及んだ。

落合の兄姉は、せめて大学は卒業して欲しいと懇願。わたしも協力できることはするつもりだった。

「もう少し、頑張ってみないか？」

こう言って翻意させようとしたものの、落合はガンとしてクビを縦に振らなかった。

兄姉は「迷惑をかけてすみません」と、すっかり恐縮している。落合のかたくなな態度に、わたしは観念した。

「そうか……わかった。それじゃ、頑張れ！」と快く送り出した。

落合はどちらかといえば、ひとりで黙々と練習するタイプ。仲間と一緒に走ったり、トレーニングしたりは得意ではなかった。団体練習や集団行動があまり好きではなかったのかもしれない。

とはいえ、上級生のイジメや暴力は断じてなかったし、本人も最後までそんなことは言わなかった。

1年生の9月に学校を退学。その後、秋田でブラブラしていたと風の便りに聞いた。ボウリングのアベレージが200を超えたのもこのころらしい。その気になればプロにもなれたのに、「飽きた」とやめてしまったそうだ。

それから2、3年後の2月、リーグ戦前のオープン戦の最中だった。

社会人野球の東芝府中が、東洋大のグラウンドにやってきた。

当時の東芝府中はさほど強いチームではなかった。ウチの二軍でも十分、試合になった。

わたしは試合前のノックを終え、水道で顔を洗った。さあ、やるぞ！ とタオルで顔を拭いていると、背後に気配を感じた。

「その節は、いろいろとすみませんでした。ご迷惑をかけて……」

落合が気恥ずかしそうな表情で立っていた。

「なんだ、おまえ、東芝府中に入ったのか？ そりゃ、よかったな」

落合は秋田工出身だった。東芝の府中工場なら、高校時代に培った技術や経験も生かせる。

「ちょうどよかったじゃないか。ご両親、兄姉も安心しただろう。いいところに入ったな」

そして「真面目にやれば、課長くらいにはなれるよ！」と軽口を叩いたことを覚えている。「課長」どころか、プロでとんでもない選手になるとはそのとき、思いもしなかった。（この項おわり）

▼たかはし・あきお 1948年6月8日生まれ。大宮工（埼玉）、東洋大、日産自動車を経て、72年、23歳で東洋大野球部監督に就任。今年、監督42年目を迎えた。東都リーグ通算509勝は歴代1位。全日本選手権4回、明治神宮大会2回優勝。プロに進んだ教え子は30人を超える。2022年9月7日、敗血症により死去。74歳だった。

