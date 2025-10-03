１０月に入り、各校の４年生ランナーの進路が決まりつつある。マラソン日本学生記録保持者（２時間６分５秒）の青学大エース・黒田朝日はＧＭＯインターネットグループ（以下ＧＭＯ）への所属が発表済み。今年度では、昨季の大学駅伝２冠の国学院大から最多の７人が実業団に進む。（竹内 達朗）

１月の箱根駅伝で青学大を連覇に導き、２月の大阪マラソンで日本学生新記録をマークした黒田朝は、今季の４年生で最も早く７月に進路が発表された。青学大の先輩が多く在籍し、原晋監督（５８）がＥＫＩＤＥＮダイレクターを務めるＧＭＯに進む。「ニューイヤー駅伝優勝に貢献」「マラソンで世界の舞台に立てるように精進します」などとコメントした。

２年連続で箱根８区区間賞の塩出翔太は青学大の駅伝チームから初めて旭化成に進む意思を固めた。６区候補の佐藤有一は実業団陸上界で存在感が増しているサンベルクスに進む予定だ。

昨季、出雲駅伝と全日本大学駅伝の２冠に輝いた国学院大はマラソン日本学生歴代９位（２時間８分５０秒）の高山豪起が中国電力、嘉数純平と鎌田匠馬はコニカミノルタを志望。上原琉翔、青木瑠郁、田中登馬、渡辺峻平も実業団入りが内定。１チームから７人の実業団入りは今年度で最多。１９年に出雲での学生３大駅伝初優勝以降、平均順位は４・０６位。常に駅伝で上位で戦っている国学院大は強い「個」も生み出している。

今年の箱根９位で継続中としては最長の２０年連続でシード権（１０位以内）を獲得した東洋大は網本佳悟主将と西村真周がクラフティアに進む予定。１０月１日に九電工から社名変更したチームで新たな歴史を刻む。１万メートルでチーム最速（２８分２７秒５０）の緒方澪那斗はロジスティードを志望している。

ＭＡＢＰには東大の秋吉に加え、東海大の鈴木天智も加入予定だ。

箱根駅伝は１９２０年に「世界で通用する選手を育成する」という理念を掲げて創設された。競技を続行するランナーは、理念を体現するため、箱根路より長く険しい道を走り続ける。