岩本照主演『恋する警護24時 season2』桜井日奈子＆小野武彦の続投決定 最新“警護シーン”も公開
Snow Manの岩本照が主演、ヒロインを白石麻衣が務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』（17日スタート／毎週金曜 後11：15）の追加キャストが発表され、前作から桜井日奈子、小野武彦も続投することが決定した。
【写真】オーラ抜群！前作に引き続き主題歌を担当するSnow Man
2024年1月期にオシドラサタデー枠で放送された『恋する警護24時』。全話平均視聴率は2.1％（個人全体）とオシドラ枠トップタイ、また初回配信数は1週間で約147万回という歴代最高記録（当時）をマーク、さらに全話平均配信数は100万回突破というオシドラ史上初の快挙を成し遂げた。そんなオシドラ枠の歴史を塗り替えた同作が、恋も事件も放送時間もスケールアップしてこの秋、金曜ナイトドラマで復活する。
season1で岩本演じる北沢辰之助たち警護チームや白石演じる岸村里夏と深い関わりを持つ役どころで物語に花を添えた桜井と小野が、season2でもより一層盛り上げていくことに。しかも、前作ではゲスト出演だった桜井は、準レギュラーとして本格参戦する。
桜井が演じるのは、藤原丈一郎演じる原湊の姉・原香。大金持ちである実家が営む会社を継ぎ、現在は社長を務めるしっかり者だが、“超”が付くほどの強気な性格で、弟・湊はもちろん、辰之助たち警護チームまでもをたじろがせる存在。そんな香が今回、ひと味違う一面も披露することに（!?）仕事が忙し過ぎて出会いもない香は、周囲の勧めもあって婚活を始めたところ、マッチングアプリで見事にマッチする。しかし、その相手が想定外の人物で…何やらひと騒動が起きる予感。
そして、小野が演じるのは、里夏が勤める法律事務所の所長で、良き上司である矢吹賢治。かつて裁判官をしていた際に辰之助の父が殺された事件に関わっており、以来、辰之助のことを何かと気にかけてきた。それゆえに辰之助の仕事ぶりも知っており、絶大な信頼を寄せる矢吹は、時に辰之助に警護の仕事を依頼することも。また、辰之助と部下・里夏のことを温かく見守っていく。
さらに最新の警護シーン写真が公開された。まずは大地伸永演じる、辰之助たち警護チームが新体制となって初めて警護を担う対象者・五十嵐聖。連続強盗殺人事件の犯人として逮捕されるも、無罪となって釈放されることに。しかし、世間の注目を集めたことで誹謗（ひぼう）中傷や殺害予告の危機にさらされてしまったことで、辰之助たちが警護するが…。
そしてもう1人が、松井遥南が演じる、警護チームのIT専門職員・高石みのり。「コ・アラセキュリティ」からやって来たみのりは、警護に関わる仕事の経験は浅いが、かつてタクシー会社で通信担当をしていたこともあり、得意な道の指示や状況整理で辰之助たちの警護を強力サポートしていく。
