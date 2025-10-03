Aぇ! group、シンガポールで全力ロケ 3時間で“変身フォト”に挑戦＆最下位は罰ゲーム
5人組グループ・Aぇ! groupによるフジテレビ系新番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（毎週日曜 深1：25）が12日からスタートする。番組開始を記念して、きょう3日の午後11時から全国ネットで特番も放送。記念すべき冠番組の初全国ネット放送では、シンガポールを舞台にAぇ! groupの5人が“変身フォト”に全力で挑む。
【番組カット】ほかのメンバーのロケの様子を笑顔で見守るAぇ! group
同番組は、今最もガムシャラなアイドルのAぇ! groupが新時代の新たな答えを出すために“今本気で気になっていること”を全力で検証していくガムシャラアイドル全力検証バラエティー。どんなことにも全力な5人が、令和だからこその疑問“Q”に汗をかいて全力で向き合い、アンサー“A”を届ける。個性豊かな5人の喜怒哀楽が詰まった本気の検証ドキュメントも見どころとなる。
特番では「Aぇ! group変身選手権！in シンガポール」と題して、今話題の“変身フォト”にチャレンジ。制限時間3時間以内で最も楽しめる変身を披露したメンバーが優勝に輝く。バラバラにロケを行ったメンバーたちは、それぞれの経緯に興味津々。VTRで互いの変身姿を確認し、スタジオは抱腹絶倒となった。
「3時間あったら何にでもなれるよな」と話す佐野晶哉に対し、「小手先の笑いは通じない」と語る小島健。草間リチャード敬太は「それぞれフルスイングしてるよな」と感心し、末澤誠也も「違う方向性でやってる」と明かした。正門良規は「3時間フルで頭を使って考えた変身」と語り、勝敗をめぐって熱気あふれる展開に。最下位には罰ゲームが用意されており、果たして栄冠を手にするのは誰なのか注目だ。
さらに、3日の放送終了後からはFODでレギュラー放送初回となる#1の独占先行配信がスタート。Aぇ! groupが全力で挑んだシンガポール旅の様子をいち早く視聴できる。また番組本編の無料見逃し配信も特典映像とともに実施され、放送終了後から1週間、TVerとFODで配信される。
レギュラー放送では「コスパ旅行選手権 in シンガポール」を6週連続で展開。円安の今、1人当たり2万5000円の予算で最もコスパのよい旅を提案できたチームが優勝する。正門と小島は“レジャー”、末澤と草間は“グルメ”、佐野は番組スタッフとタッグを組み“ホテル全BET”で挑戦する波瀾万丈の旅に臨む。最下位には再び罰ゲームが待ち受けている。
