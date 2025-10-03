イギリス中部・マンチェスターのユダヤ教の礼拝所近くで、車が通行人に突っ込んで、現場にいた人たちが刺される事件があり、2人が死亡しました。

記者

「事件があったのは、閑静な住宅街の中にあるユダヤ教の礼拝所『シナゴーグ』です。きょうはユダヤ教の重要な祝日で、当時は多くの信者らが集まっていました」

警察によりますと、2日朝、マンチェスターのユダヤ教の礼拝所「シナゴーグ」近くで、車が通行人に突っ込み、「男性が刺された」と通報がありました。2人が死亡、3人が重傷です。

警察は事件をテロだと認定し、容疑者の男を現場で射殺、関連で3人を逮捕したと発表しました。

目撃者

「（聖職者の）服に血の染みがありました。けが人の応急処置をしようとしたのだと思います。ただただ衝撃で、誰も予想していなかった」

地元ユダヤ人代表評議会の責任者

「ユダヤ人であるというだけで、私たちの仲間2人の命が奪われました。明確に非難されるべきです」

スターマー首相は「これは新しい憎悪ではなく再び高まっているものであり、イギリスは再びそれを打ち破らなければならない」と強調しました。