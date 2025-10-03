幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏との不倫疑惑を報じられ、謝罪した人気ユーチューバーでインフルエンサーのいけちゃん（28）が先月27日に更新されたYouTubeチャンネル「この1万円、好きに使ってください。」に出演。自身のグラビア活動に対して言及する一幕があった。

同チャンネルは名前の通り、1万札をもらってゲスト出演者が好きなことをやる企画。いけちゃんは1万円で都内の隅田川クルージングと渋谷で肌の治療を行った。竹芝から渋谷に移動する車中でインタビューに応じた。収録は5月下旬だという。

「グラビアは30歳までは全力でやりたいって言っていた」などと聞かれ、「もう次の撮影で辞めます。結構すぐ気が変わるんで」と打ち明けた。そして「6月の第1週に撮影があって、それがラストです」と語った。

その上で「需要があるうちはやろうかなって思ったんですけど、今の活動とそこだけ方向性が合わなくなってきたので『もういいかな』と思って。絶対やりたいわけじゃないので。自分の写真は好きですけど、性格的に合わないのでもうやらないです」と理由を説明した。

そして「グラビアはある程度無名でも、『プレイボーイ』とか雑誌にのれちゃったりするんですよ。ちょっとオファーを受けて、『本当に載った』『楽しい』みたいな感じになって。何年か続けて『やっぱもういいかな』って。もう満足したぞと」と語った。

さらに「私がインフルエンサーからグラビアに行く、みたいな流れをつくっちゃって。集英社の中で。インフルエンサーを脱がせたら『スゴい売れるぞ』ってなっちゃって。そこからインフルエンサー、ティックトッカーとかがどんどん週プレに出てくるようになって。『これって私がつくった流れじゃね？』って。なのに私が一抜けするっていう」と続けた。

いけちゃんは秋田高卒業。秋田高は県内トップ高で、東北6県でも有数の県立名門校。大学では建築工学を学び、卒業後に1級建築士の試験に合格した。“ぼっち系”ユーチューバーとして活動し、グラビアで水着姿を披露している。