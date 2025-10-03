avex代表取締役会長の松浦勝人氏が自身のYouTubeに「あゆの大阪公演に参戦！その夜 進撃のノアに例の話を直接聞いてみた。」を更新。9月18日、19日に開催された浜崎あゆみのアジアツアー大阪公演に訪れた松浦氏と浜崎が交流する姿など舞台裏を公開している。

浜崎のライブを見に大阪に向かう移動中の新幹線内から動画はスタート。松浦氏は「この間、生放送でライブをやった時に（浜崎あゆみのライブが行われる）大阪行かないんですか？という質問が来て、『行かないよ』って言った後に、あれ？ 俺このツアーまだ見てないなと思って、海外公演も一緒に入っているから、上海かどっか行こうと思ってて、その前に日本で1回見ておこうかなと思って、ここしかなくて行けるのが、急遽大阪入りが決まった」と、大阪に向かう理由を説明した。

大阪に到着しそのままライブ会場に向かった松浦氏。本番直前のバックステージでの映像では、ステージ衣装の浜崎が楽屋から登場すると松浦氏への挨拶のハグに、「頑張ってね」と声をかける。続いて本番前の気合入れのシーンでは、スタッフ一同が手を繋ぎ円陣を組む中に浜崎の隣に加わる。浜崎は「それでは2025年アジアツアー後半戦とにかく楽しんでいきましょう！」と声をかけるとスタッフ一同が一斉に声を上げ気合を入れるという、本番前のバックステージの雰囲気が伝わってくる。

ピンクのペンライトで鮮やかに彩られる大盛り上がりの会場、そして大阪公演がスタート。圧巻なパフォーマンスを魅せる浜崎のステージが映し出され、ライブの本編が終了。密着スタッフに感想を聞かれた松浦氏は「あゆですね」と淡々とコメント。また松浦氏がライブ中にスタッフと話していたことについて聞かれると、「俺、すぐいろいろ言いたくなっちゃうからさ、褒めるところよりも、足りないところを思っちゃうんだよね。（職業病でライブが）楽しめないんだよ」と説明し、「今回足りないところを見つけましたか？」と聞かれると「いやお金をかければ修正できることばっかりだよね。お金かかりますよ」と色々と思うところがあった様子だ。

アンコールでステージ上に再登場した浜崎は「明日緊張するねって、まぁ大阪やしみんな元気やから大丈夫やろみたいなこと言ってたら、その会話の裏でタカシ（マネージャー）が、明日、会長来ること決定しましたとか言って、かっこいい登場の仕方をするよねぇ」とイジられ、会場の視線は松浦氏に向けられる事態に。浜崎は「いるのかな？卓にいるのかな？」と会場を見渡すと観客から「ここぉー！ここぉー！」と居場所を知らせるたくさんの声に、「そんなそばにいるんですね」と浜崎に突っ込まれ、松浦氏は苦笑いをするも手を上げて応えるというやりとりも。

ライブ後、浜崎はスタッフたちに挨拶をした後、松浦氏を見つけてハグするといつもクールな松浦氏からも思わず笑みが。浜崎は「いつ帰るの？明日？」と声をかけ、明日帰るという松浦氏に「OKありがとう。じゃあねー、バイバーイ！帰りまーす、偉い人が帰りまーす！」と浜崎はみんなに伝え、拍手の中浜崎に押し出されるような形で退場した。

その後は、misonoがオープンしたラーメン屋を訪れるなど大阪の夜を満喫し、1泊2日の大阪出張をフルに活用した松浦氏。

今回は浜崎あゆみ大阪公演の貴重な舞台裏の様子や、エイベックスを長年支え築いてきた2人だからこそのフランクな関係性、今でも職業病でライブが楽しめいない会長の姿など、普段は見られない興味深い内容の動画に。コメント欄には「音楽の話している松浦さんかっこいい」「2人の関係大好き」といった声が寄せられている。

（文=本 手）