Ž¢100ÖÄ¶¥¿¥ï¥Þ¥óŽ£ÃÏÊý¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¤Î²È·×»ö¾ð
¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÇÊë¤é¤¹¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¤Î²È·×´ÉÍý¤ÈÃßºâ»ö¾ð¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§tachi¡¿PIXTA¡Ë
¡Ö¶¦Æ¯¤¡×¤Î¤É¤Î²ÈÄí¤Ë¤âÉÕ¤¤¤Æ²ó¤ë¤Î¤¬¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²È·×¤òÊ¬Ã´¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¡£
ÈñÍÑ¹àÌÜ¤´¤È¤ËÊ¬Ã´¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Áí³Û¤òÀÞÈ¾¤¹¤ë¤Î¤«¡£Ãù¶â¸ýºÂ¤Ï¤É¤Á¤éÌ¾µÁ¤«¡¼¡¼¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÆñÌä¤ËÉ×ÉØ¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¡È²ò·èºö¡É¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤Þ¤ê¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢É×ÉØ¤Î¡È¥Þ¥Í¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÉ×ÉØ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¹©É×¤äÉÔËþ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ´¤ì¤Î¥¿¥ï¥Þ¥óÀ¸³è¡Ä¼ÂºÝ¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¡©
º£²ó¤Ï¥Ö¥í¥°¡Ö¥¿¥ï¥Þ¥óOL¡öÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¡Ê°éµÙÃæ¡Ë¡×¤¬¿Íµ¤¤Îpepe1992¤µ¤ó¡Ê33ºÐ¡¢°Ê²¼pepe¤µ¤ó¡Ë¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¥¿¥ï¥Þ¥ó¾åÁØ³¬¤Î100ÖÄ¶¤Îµï¼¼¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ä¡¢¼ýÆþ¡¢»Å»ö¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¡¢»Ò°é¤Æ¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¹¤¤»ëÌî¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
pepe¤µ¤ó¤ÏÌôºÞ»Õ¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÌô»ö´Ø·¸¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëOL¤Ç¡¢²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÉ×¡Ê39ºÐ¡Ë¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯Ëþ1ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ÈÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç3¿ÍÊë¤é¤·¡£6Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤·¡¢3Ç¯Á°¤Ë¸½ºßµï½»¤¹¤ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ËÆþµï¡£ºòÇ¯¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò·Ð¤ÆÂÔË¾¤ÎÂè1»Ò¤ÎÄ¹½÷¤ò¼ø¤«¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÇ¯»Ò¤ÎÂè2»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤À¡£
pepe¤µ¤ó¤âÉ×¤âºÇ½é¤«¤é¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤òÃµ¤¹ºÝ¡¢2¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÀäÂÐ¾ò·ï¤¬¡ÖÁë¤òÂç¤¤¯¼è¤Ã¤¿30¾ö°Ê¾å¤Î¹¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¤¢¤ë²È¡×¤Ç¡¢µï½»¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¥¿¥ï¥Þ¥ó¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â½îÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆ´¤ì¤Î¥¿¥ï¥Þ¥óÀ¸³è¡¢¼ÂºÝ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÉ×ÉØ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼èºà¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢À¸³è²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¸Ä¼¼¥Ö¡¼¥¹¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ç¥£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ»Å»ö¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢»Ò¶¡¤òÍ·¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¥Ã¥º¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£½»Ì±¤Ï³§¤µ¤ó´¶¤¸¤Î¤¤¤¤Êý¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£Í£°ì¤Î·çÅÀ¤Ï¡¢ÀìÍÑÃó¼Ö¾ì¤Þ¤Ç¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç4Ê¬¤Û¤É¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡×
¡Ö»ÙÊ§¤¤¤ÏÊ¬Ã´À©¡×¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¤Î²È·×´ÉÍý
µï¼¼¿ô¤¬300¼å¤È¤Î¤³¤È¤Ç¥¿¥ï¥Þ¥óÌ¾Êª¤Î¡È¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼½ÂÂÚ¡É¤â¤Ê¤¯¡¢²÷Å¬¤Ê»Ò°é¤Æ¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤ó¤Êpepe¤µ¤ó¤Ë¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë²û¶ñ¹ç¤È¤´É×ÉØ¤Î²È·×´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
pepe¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÏÀ¤ÂÓÇ¯¼ýÀé¿ôÉ´Ëü±ß¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¤À¡£¼ê¼è¤ê·î¼ý¤ÏÉ×¤¬Ìó35Ëü±ß¡¢pepe¤µ¤ó¤¬Æ±25Ëü¡Á30Ëü±ß¡Ê·îÆâ¤Î»Ä¶È»þ´Ö¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¹¤ë¡Ë¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ïpepe¤µ¤ó¤¬Ç¯´Ö¤Ç100Ëü±ß¼å¡¢É×¤ÏÌò°÷¤Î¤¿¤á¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢´üËö¼êÅö¤¬200Ëü±ß¤Û¤É»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
À¸³èÈñ¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¤¬¡¢¸½ºß°éµÙÃæ¤Îpepe¤µ¤ó¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬Ì¾µÁ¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î·î¡¹¤ÎÊÖºÑÌó5Ëü9000±ß¤Î¤ß¡£»ºµÙ¤ËÆþ¤ëÁ°¤ÏÆü¾ï¤Î¿©ÎÁÉÊÂå¡Ê³°¿©Èñ¤ò½ü¤¯¡Ë¤âpepe¤µ¤ó¤¬Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¹´ü¤ÎµÙ²Ë¼èÆÀ¤Ç¼ýÆþ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò´í×ü¤¹¤ëpepe¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ÖÇã¤¤ÊªÂå¤Ï¤³¤ì¤ÇÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¡¢É×¤¬¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î²ÈÂ²¥«¡¼¥É¤òÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
pepe¤µ¤ó¤´°ì²È¤ÎËè·î¤Î¼ý»Ù
¢£¼ýÆþ
É×µëÎÁÌó35Ëü±ß
pepe¤µ¤óµëÎÁ25Ëü¡Á30Ëü±ß
¢£»Ù½Ð¡Ê¶¦ÄÌÀ¸³èÈñ¡Ë
½»µïÈñ¡Ê½»Âð¥í¡¼¥ó¡¦´ÉÍýÈñ¡¦½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¡Ë18Ëü5000±ß
¿©Èñ¡Ê³°¿©Èñ´Þ¤à¡Ë7Ëü¡Á8Ëü±ß¡Ê³°¿©Èñ´Þ¤à¡Ë
»¨ÈñÉÔÌÀ
¼Ö´Ø·¸Èñ1Ëü5000±ß
ÄÌ¿®Èñ¡Ê¥¹¥Þ¥Û2Âæ¡¢Wi-Fi¡Ë6700±ß
¸÷Ç®Èñ2Ëü5000±ß
¸òºÝÈñ¡ÊÉ×¡Ë1Ëü¡Á2Ëü±ß¡¢¡Êpepe¤µ¤ó¡Ë3000¡Á1Ëü±ß
ÊÝ¸±ÎÁ0±ß
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢3Ç¯Á°¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¹ØÆþ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢pepe¤µ¤ó¤ÈÉ×¤Ï´ü´Ö35Ç¯¤Î¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢É×¤âËè·î¡¢¼«Ê¬Ì¾µÁ¤Î¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀ¸³èÈñ¤âÉ×¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¸÷Ç®Èñ¤ä¸ø¶¦ÎÁ¶â¤Ê¤É¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÏÁ´¤ÆÉ×Ì¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤«¤é°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢2¿Í¤È¤âÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë¤Ï²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥«¥à¤À¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¤¬¤¢¤ì¤ÐµÞ¤ÊÆþ±¡¤Ê¤É¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÃÄÂÎ¿®ÍÑÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë¤Ï¼ÀÉÂÆÃÌó¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£¤Î¡È»ÙÊ§¤¤Ê¬Ã´À©¡É¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î»Ù½Ð¤Î¼«Í³ºÛÎÌÊ¬¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¤´É×ÉØ¤È¤â¤Ë·î¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤Ï¤¤¤¯¤é¤Þ¤Ç¤È·è¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÃ´ÅöÊ¬¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»Ä¤ê¤Î¤ª¶â¤Ï³Æ¼«¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¡£
¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤¾¡¼ê¤Ë¾ÃÈñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£pepe¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢É×¤Ï¡Ö¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤ÇÍ¾Ê¬¤Ê¥â¥Î¤òÇã¤¤¹þ¤à¤Î¤¬·ù¤¤¤Ê¿Í¡£¤ª¶â¤ò»È¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤»¤¤¤¼¤¤¥¸¥àÂå¤ä°û¤ßÂåÄøÅÙ¤Ç¤¹¡×¡£pepe¤µ¤ó¼«¿È¤â¡Ö°ÊÁ°¤Ï¡È»¶ºâOL¡É¤Ç¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤º¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥â¥Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã¶Æá¤Î±Æ¶Á¤Ç¤è¤¯¶ãÌ£¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤ÏÍÎÉþ¤âÌÇÂ¿¤ËÇã¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤«¤Ê¤ê¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Ä¹½÷¤ò½Ð»º¤¹¤ëÁ°¤Ï¡¢°é»ù¥°¥Ã¥º¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤µ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹¬¤¤¡¢Â¹¤ÎÃÂÀ¸¤ò´î¤ó¤À¼Â²È¤äµÁ¼Â²È¤«¤é¥Ù¥Ó¡¼Éþ¤ä¥Ù¥Ó¡¼ÍÑÉÊ¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹¤ÈÆÏ¤¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÇã¤ï¤º¤ËºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥Ý¥¤³è¤ä¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ÇÀáÌó¡¢É×¤ÏÅê»ñ¤Ç»ñ»º±¿ÍÑ
pepe¤µ¤ó¼«¿È¤â»ÙÊ§¤¤¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¡¢¤è¤¯Çã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥ë¤ä¤ªÇã¤¤Êª¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡È¥Ý¥¤³è¡É¤ËÎå¤ß¡¢Ä¹½÷¤Î¥ª¥à¥Ä¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤Ï¥³¥¹¥È¥³¤Ç¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÀáÌó¤â¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢É×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ËèÇ¯½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤ò¼õ¤±¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤¦¤·¤Æpepe¤µ¤ó¤ÎÍÂ¶â¸ýºÂ¤Î»Ä¹â¤¬200Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢É×¤¬Ä¶¤¨¤¿Ê¬¤ò¾Ú·ô¸ýºÂ¤Ë°Ü¤·¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃ¶Æá¤Ï¹âÇÛÅö³ôÅê»ñ²È¤Ç¡¢ºßÂðÃæ¤â¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¡Ø²ñ¼Ò»Íµ¨Êó¡Ù¤ä¥Á¥ã¡¼¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤ÏÅê»ñ¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÃÊÁ¤ÎÁªÂò¤ÏÃ¶Æá¤Ë°ìÇ¤¾õÂÖ¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤É¤ó¤Ê³ô¤òÇã¤Ã¤¿¤«¤ÏÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£È¾´ü¤´¤È¤Ë¿ôËü±ß¤º¤Ä¡ÈÉÔÏ«½êÆÀ¡É¤ÎÇÛÅö¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¶áÇ¯¤Î³ô¹â¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢pepe¤µ¤óÌ¾µÁ¤ÎÅê»ñ»ñ»º¤Ï1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á°ìÉô¤ÏÇäµÑ±×¤äÇÛÅö¤ËÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤NISA¡Ê¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¤Î¸ýºÂ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢Ä¹½÷¤Ø¤Î½Ë¤¤¶â¤ä»ùÆ¸¼êÅö¤âÉ×¤¬¾Ú·ô¸ýºÂ¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅê»ñ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¶Æá¤Ï¾ðÊóÌÖ¤¬¹¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¥ê¥µ¡¼¥Á¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Âç¤¤Ê½ÐÈñ¤ò¤¹¤ëºÝ¤ÏÃ¶Æá¤¬·èÃÇ¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
»ä¤Ï¸úÎ¨Åª¤Ê²È·×´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¡¢º£Ç¯¤«¤é¿©Èñ¤ÎÊ¬¤À¤±²È·×Êí¤ò¤Ä¤±»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1¡Á2¥«·î¤ÇÆÜºÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¡È»ÙÊ§¤¤Ê¬Ã´À©¡É¤À¤ÈÃ¶Æá¤Î»ÙÊ§¤¤Ê¬¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤º¡¢»Ù½Ð¤ÎÁ´ÂÎÁü¤¬ÄÏ¤ß¤Å¤é¤¤¤Î¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½¾õ¡¢½çÄ´¤Ë»ñ»º·ÁÀ®¤â¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢²È·×¤Î¸«Ä¾¤·¤òµÞ¤°É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
º£¸å¤Ï»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ñ¼Ò¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤¹pepe¤µ¤ó¡£¸½¾õ1200Ëü±ß¤Î¸Ä¿Í»ñ»º¡ÊÍÂÃù¶â200Ëü±ß¡Ü¾Ú·ô1000Ëü±ß¡Ë¤òÄêÇ¯»þ¤Ë¤Ï1²¯¡Á1²¯5000Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤ËÁý¤ä¤·¡¢Ï·¸å¤Î¤æ¤È¤ê»ñ¶â¤Ë½¼¤Æ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÉã¤¬¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤ÏÉ×ÉØ¤ÇÃÏÃæ³¤¹ë²ÚµÒÁ¥Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢Ç¯¼ý2000Ëü±ß¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë½Ð¹ÒÃÏ¤Þ¤Ç¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ï¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÎ¹¹Ô¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤ò»È¤¦¤Î¤ÏÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤â¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤¿¤éÎ¾¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤»þ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤½ê¤Ë¹Ô¤±¤ë·ÐºÑÅª¤ÊÍ¾Íµ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤·¡¢¤É¤¦¤»¤Ê¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¥á¥ê¥Ï¥ê¤ÎÍø¤¤¤¿¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤¬¡Öpepe¤µ¤óÉ×ºÊÎ®¡×
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡È»ÙÊ§¤¤Ê¬Ã´À©¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æpepe¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤´¼ç¿Í¤ËÉéÃ´¤¬ÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È°Õ³°¤Ê´é¤ò¤µ¤ì¤¿¡£pepe¤µ¤ó¤Î¼þ°Ï¤Î¶¦Æ¯¤¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤ÏÉ×¤¬À¸³èÈñ¤ò100¡óÉéÃ´¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢¡Ö¤à¤·¤í¼«Ê¬¤ÏÂ¿¤á¤ËÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
Ç¯Âå¤äÃÏ°è¡¢¼ýÆþ¡¢É×ÉØ¤Î¤ª¶â¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢²È·×Ê¬Ã´¤Îºß¤êÊý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÅö¤Î2¿Í¤¬¤¤¤«¤ËÇ¼ÆÀ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤À¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢pepe¤µ¤óÉ×ºÊ¤Î²È·×´ÉÍý¤Ø¤Î»ÑÀª¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£¡Ö²È·×´ÉÍý¤Ë´Ø¤·¤ÆºÙ¤«¤¤¼è¤ê·è¤á¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÉáÃÊ¤Î¿©»ö¤Ï¶ËÎÏ¼ÁÁÇ¤Ë¡¢Î¹¹Ô¤äÆÃÊÌ¤Ê¿©»ö²ñ¤Ë½Ð¤«¤±¤¿»þ¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¯»È¤ª¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÃ¶Æá¤È¤è¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤Èpepe¤µ¤ó¡£
Ä¾¶á¤ÇÂçËç¤òÃ¡¤¤¤¿·Ð¸³¤ò¿Ò¤Í¤¿¤é¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ËÆþµï¤¹¤ëºÝ¤ÎÆâÁõ¹©»ö¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£pepe¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÅ·ÈÄ¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â»È¤¤¤¿¤¤ÀÐ¤ÎÁÇºà¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÇÛÀþ¹©»ö¤ò´Þ¤áÌó200Ëü±ß¤Î¹©»öÈñ¤¬É¬Í×¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ëpepe¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÊ¬¤ò¼«Ê¬¤ÎÍÂ¶â¤«¤é°ì³ç¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥«¥Õ¥§¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°»þ´Ö¤¬Âç»ö¤ÊÂ©È´¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥í¥°¤ÇÃù¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥«¥Õ¥§Âå¤òÇ±½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦pepe¤µ¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿¥á¥ê¥Ï¥ê¤ÎÍø¤¤¤¿¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤¬pepe¤µ¤óÉ×ºÊÎ®¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Á³ÂÎ¤Î²È·×´ÉÍý¤ÈÃßºâ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ê¿¹ÅÄ Áï»Ò ¡§ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô¡Ë