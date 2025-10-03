「他の選択肢よりはマシだ」覚醒した佐々木朗希の“守護神化”に集まる賛辞と不安「ドジャースがいかにひどいかを物語っている」
マウンド上で自信たっぷりな姿を見せる佐々木(C)Getty Images
“怪物”に球場の熱視線が注がれた。現地時間10月1日、本拠地で行われたレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦で、ドジャースの佐々木朗希は9回に5番手として登板。2奪三振を含む3者凡退で締めくくった。
【動画】守護神と化した佐々木朗希の熱投！ 最速163キロと魔球スプリットの二者連続三振と圧巻ピッチング
出番は“本業”ではないシチュエーションで巡ってきた。4点リードの最終回、いわゆるクローザーとしてマウンドに立った佐々木は、割れんばかりの「ロウキコール」が沸き上がる中、先頭打者のスペンサー・スティアをストンッと落ちるスプリットで空振り三振に切って取ると、続くギャビン・ラックスもスプリットで空振り三振。そしてラストバッターのオースティン・ヘイズも遊飛に打ち取った。
紆余曲折があったレギュラーシーズン。8月中旬からマイナーでの調整登板を繰り返す中で、リリーバーとしてメジャー昇格のチャンスを与えられた佐々木は、チームの期待に応える働きをここまでは見せている。この日も投じた11球の内、実に6球が100マイル（約160.9キロ）超えを記録。さらに切れ味鋭いスプリットも冴えわたってレッズ打線を翻弄した。
試合後、地元局『Sports Net LA』のフラッシュインタビューで「ビビるみたいな感覚はなかった。レベルの高い戦いの中で良いピッチングが出来て良かった」と白い歯をのぞかせた。自信たっぷりの佇まいは、どこか状態の良さを感じさせる。球速が上がらずにもがいた青年の姿はもう見られない。そんな佐々木のロッテ時代を彷彿とさせる支配的な投球は、米メディアを仰天させている。
米版『Yahoo! Sports』のジャック・ベアー記者は、レギュラーシーズン終盤に崩壊気味だったドジャース救援陣の状態を伝えた上で「ササキはブルペンエース候補となるまでに長い道のりを歩んできた」と指摘。右肩のインピンジメントも原因となった不振をふまえて「球速が低下し続け、先発投手としてはほぼ使い物にならない状態にまでなった」と振り返っている。
そして、100マイル（約160.9キロ）を超える4シームとスプリットの2球種で相手打線を翻弄している佐々木の現況を「平凡な先発から、たちまち魅力的な選択肢になった」と伝えたベアー氏は、こうも論じている。
「無論、ササキは計3回の救援登板（いずれも過去8日間）しか経験がない選手だ。彼に重役を任せている事実は、ドジャースのブルペン陣がいかにひどいかを物語っている。合計1億1100万ドルを投じた投手たちは、9月に崩壊した。だからこそ、ササキへの信頼はより厚くなる。ポストシーズンを勝ち抜いていく中で、間違いなく何度か苦しい局面を迎えることにはなる。ただ、現時点で、ササキは他の選択肢よりはマシだ」
デーブ・ロバーツ監督も「我々はロウキを信頼しているし、ここから重要な局面でも投げるだろう」と太鼓判を押す佐々木。苦難を乗り越えつつある怪物は、ドジャースのワールドシリーズ連覇のキーマンとなるかもしれない。
