ÅìÂç¡¦½©µÈÂó¿¿¤¬Âç³Ø±¡¤È¼Â¶ÈÃÄ¤ÎÆóÅáÎ®¤Ø¡¡¡Ö£³ÂåÌÜ¡¦»³¤Î¿À¡×¿ÀÌîÂçÃÏÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¤Î£Í£Á£Â£ÐÆþ¤ê
¡¡£±£°·î¤ËÆþ¤ê¡¢³Æ¹»¤Î£´Ç¯À¸¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¿ÊÏ©¤¬·è¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ£¸¶è£·°ÌÁêÅö¤È·òÆ®¤·¤¿ÅìÂç¤Î½©µÈÂó¿¿¤Ï¡¢ÅìÂçÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Ê¤¬¤é£Í¡õ£Á¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡Ê£Í£Á£Â£Ð¡Ë¤Ç¶¥µ»¤òÄÉµá¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬£²Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÃÝÆâ¡¡Ã£Ï¯¡Ë
¡¡ÅìÂç¤ÎÈ¢º¬¥é¥ó¥Ê¡¼½©µÈ¤Ï¡¢¿ÊÏ©Àè¤È¤·¤Æ¿·¶½¥Á¡¼¥à¤Î£Í£Á£Â£Ð¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¡¦Ï»¹Ã³Ø±¡¹â¤«¤é³ê¤ê»ß¤á¤Ê¤·¤ÇÅìÂç¤ò¼õ¸³¤·¤Æ¸½Ìò¹ç³Ê¡££±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ê£³Ê¬£´£¸ÉÃ£²£°¡Ë¡¢£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ê£±£³Ê¬£µ£°ÉÃ£°£¹¡Ë¡¢£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¡Ê£²£¸Ê¬£´£µÉÃ£¶£²¡Ë¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê£±»þ´Ö£±Ê¬£³£¸ÉÃ¡Ë¤Î£´¼ïÌÜ¤ÇÅìÂçµÏ¿¤ò»ý¤Ä¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊ¸ÉðÎ¾Æ»¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÏÊ£¿ô¤Î¼Â¶ÈÃÄ¤«¤é´«Í¶¤µ¤ì¡¢½ÏÎ¸¤Î·ë²Ì¡¢ÀÄ³ØÂç»þÂå¤Ë¡Ö£³ÂåÌÜ¡¦»³¤Î¿À¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¿ÀÌîÂçÃÏ¡Ê£³£²¡Ë¤¬Áª¼ê·ó´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë£Í£Á£Â£Ð¤Ë¿Ê¤à°Õ»×¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÅìÂç¹©³ØÉôµ¡³£¾ðÊó¹©³Ø²Ê£´Ç¯¡£ÅìÂçÂç³Ø±¡¾ðÊóÍý¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¡¦ÃÎÇ½µ¡³£¾ðÊó³ØÀì¹¶¤Î±¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤«¤é¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¼Â¶ÈÃÄ¤Ç¶¥µ»¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡£¾Íè¡¢¶¥µ»¤ò¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¸å¤Ïº£¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¤·¤¿¤³¤È¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥â¥Îºî¤ê¤Ë·È¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶¥µ»¤È³ØÌä¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤¹½©µÈ¤Î°Õ»×¤òºÇÂç¸Â¤ËÂº½Å¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬£Í£Á£Â£Ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´ë¶È¤Î¹çÊ»¡¦Çã¼ý¤òÃç²ð¤¹¤ë£Í£Á£Â£Ð¤ÎÎ¦¾åÉô¤Ï¡¢º£½Õ¤«¤éËÜ³Ê»ÏÆ°¡£¡Ö·¿ÇË¤ê¡×¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡Ö£Í£Á£Â£Ð¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡×¤Î°¦¾Î¤ò»ý¤Ä¡£¡Ö·¿ÇË¤ê¡×¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë½©µÈ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Î¥Á¡¼¥à¤À¡£ÅìÂç¤ÎÀèÇÚ¤Ç£±£¹Ç¯È¢º¬£±¶è¤òÁö¤Ã¤¿¶áÆ£½¨°ì¥³¡¼¥Á¡Ê£³£°¡Ë¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¿´¶¯¤¤¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬£¸¶è¤Ç£·°ÌÁêÅö¤È¹¥Áö¡£´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¤Î½Ð¾ì¾å¸Â¤¬£±²ó¤«¤é£²²ó¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÍèÇ¯¤ÎÈ¢º¬¤â½Ð¾ì¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£½©µÈ¤Ï¡ÖÈ¢º¬¤Ø¤ÎÆ»¡×¤â¡ÖÈ¢º¬¤«¤é¤ÎÆ»¡×¤â¡¢¶¥µ»¤È³ØÌä¤ÎÆóÅáÎ®¤ÇÎ×¤à¡£
¡¡¢¡½©µÈ¡¡Âó¿¿¡Ê¤¢¤¤è¤·¡¦¤¿¤¯¤Þ¡Ë£²£°£°£³Ç¯£µ·î£²£³Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦À¾µÜ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£²ºÐ¡£Ï»¹Ã³Ø±¡¹â£±Ç¯¤«¤éÎ¦¾å¤ò»Ï¤á¡¢£³Ç¯»þ¤Ë¸©Âç²ñ£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë£¹°Ì¡£ÅìÂçÍý²Ê°ìÎà¤Ë¸½Ìò¹ç³Ê¤·¸½ºß¡¢¹©³ØÉô£´Ç¯¡£Íè½Õ¡¢ÅìÂçÂç³Ø±¡¾ðÊóÍý¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¤Ë¿Ê³Ø¡££±£·£³¥»¥ó¥Á¡¢£µ£µ¥¥í¡£