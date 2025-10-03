◇MLB ドジャース8-4レッズ(日本時間2日、ドジャー・スタジアム)

地区シリーズ進出を決めたドジャースのロバーツ監督が試合後、第2戦で登板した山本由伸投手と佐々木朗希投手をたたえました。

山本投手は初回、ライトのエラーから2塁3塁のピンチを作りタイムリーで2点を失います。

それでも2回以降は無失点ピッチングを続け、6回には3連打でノーアウト満塁のピンチもショートゴロと空振り三振。さらにエリー・デラクルス選手からも空振り三振を奪い、スタンドを沸かせました。

7回途中113球を投げて4安打2失点(自責点0)、9奪三振の好投で降板した山本投手についてロバーツ監督は「(エラーをした)初回のあとも私たちは動揺することなく、ポジティブに自分たちらしく良い打席を重ねました。そしてヨシ(山本投手)が再びギアを上げて初回を集中して投げていました。彼が7回まで投げたのは大きかった」と語りました。

さらに9回から登板し、3人で終わらせた佐々木投手には「ロウキ（佐々木投手）が試合を締めくくってくれたのも良かったです」とコメント。今後のクローザー起用については「彼を信頼していますし、重要な場面で投げてくれると思います。登板するだけ学ぶことはたくさんあります。山本について言ったように、ロウキにとってもこの舞台で恐れることはない」と話しました。