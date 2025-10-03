「ママ友デビュー成功」と喜んだ私…新興住宅地で感じた優越感と焦り【ママリ】
友人たちへの見栄と新しいママ友との出会い
主人公の三重埼ハルミは優しくて大手企業に勤める夫と、2歳になるかわいい息子との3人家族。経済的な不安もなく、専業主婦の生活を楽しんでいます。ハルミは「自分自身が他者から羨ましがられるのが好き」ということを自覚しており、つい友人たちには見栄を張ってしまいがち。
友人たちの羨望のまなざしに快感を得ていたハルミさん。友人たちが述べる「いいなあ」という感想の中に、ハルミさんは自分がまだ気づいていなかった視点を見つけます。それは車。近所の車を見ているとそれらの車種は自分たちの車よりどれもグレードが高いものに見えました。ハルミさんはそのことに少し焦りを感じているようです。
一方、見栄っ張りなハルミさんですがご近所との関係は良好なようで、お隣りの高見さんから自宅でのお茶会に誘われました。そこで同じ年の子どもを育てるママさんたちと出会い、良い友人になれそうだとホッとするのでした。せっかく良い家を建て、すてきな人たちを知り合えたのですから、ハルミさんがこのママさんたちと等身大の良い関係を気づけると良いですよね。
