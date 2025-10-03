BABYLONE×柳橋唯♡冬の大人カジュアルを彩るコラボ第3弾登場

大人の洗練されたカジュアルを提案するBABYLONEと、モデル・YouTuberの柳橋唯さんによるコラボ第3弾が2025年10月8日（水）発売♡今回はツィードジャケット、ハイウエスト2WAYパンツ、そして+81BRANCAとのトリプルコラボスウェットを展開。着こなしの幅が広がるデザインで、この秋冬のマストアイテムが揃いました。柳橋さんのYouTube『冬の爆買い計画』でもコラボの魅力がチェック♪

着回し自在♡ツィードジャケット

ツィードジャケット

価格49,500円（税込）のツィードジャケットは、薄すぎず厚すぎない中肉生地で春先まで活躍。

襟や裾のパイピングとフリンジ始末でカジュアルダウンでき、袖口のアンティーク調メタルボタンがアクセント。

ブラックとブルーの2色展開で、コンサバになりがちなツィードも日常使いしやすい仕上がりです。

サイズ：F

上質と遊び心♡JOURNAL STANDARDのadidas新作スニーカー

ウエスト自在♡ハイウエスト2WAYパンツ

ハイウエスト2WAYパンツ

24,200円（税込）のパンツは、ワンタック入りテーパードで脚長効果も◎。フェイクレザー（ブラック）とチノ素材（ベージュ・カーキ）の2素材を用意。

ウエストは立ち上げや折り返しが可能で、34・36サイズ展開。キレイめにもカジュアルにも着こなせる、秋冬の万能ボトムスです。

トリプルコラボ♡+81BRANCAスウェット

+81BRANCAコラボスウェット

14,300円（税込）のスウェットは、BABYLONEと柳橋唯さん、+81BRANCAのトリプルコラボアイテム。

短め丈でボトムを選ばず、バックのセンター切替でスッキリ見え。ロゴ『GLEAM』は『輝き・キラメキ』を意味し、レイヤードスタイルにも◎。

ブラック・グレー・ボルドーの3色展開で、秋冬コーデに華やぎをプラスします♡

サイズ：F

BABYLONE×柳橋唯で秋冬のマストアイテムを手に♡

BABYLONE×柳橋唯のコラボ第3弾は、ツィードジャケット49,500円、ハイウエスト2WAYパンツ24,200円、+81BRANCAスウェット14,300円（税込）で、大人カジュアルの幅を広げるアイテムが揃いました。

着回し自在のデザインとトリプルコラボならではのこだわりで、秋冬のスタイリングを格上げ♡柳橋さんのYouTubeでアイテムの着こなしも要チェックです♪