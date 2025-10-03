¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ßÀ¸ýÍÚÂç¤ò»Ù¤¨¤ëà¥³¡¼¥Áá¤ÎÂ¸ºß¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë!? ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡TNC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Î¼ãÂë±þ±çÈÖÁÈ¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Î9·î17ÆüÊüÁ÷Ê¬¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¡Ö¤â¤â¥¹¥Ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÇÆ±30Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¹ñ»ØÄê¤ÎÆñÉÂ¡Ö²«¿§ð×ÂÓ¹ü²½¾É¡×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ßÀ¸ýÍÚÂçÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ëÁª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¡ÊÈà¤é¤Ë¡Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤ÄßÀ¸ýÅê¼ê¤Ï¡¢¼ãÂë¤¿¤Á¤ØÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖËÍ¤¬¶µ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡£ìÅÍß¤ËÃÎ¼±¤òµÛ¼ý¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÎÉ¤¤¡ÖÊ¸²½¡×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ßÀ¸ýÅê¼ê¤Ë¤âÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇDeNA¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¾åÃãÃ«Âç²ÏÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤Ç¤¹¡£¾åÃãÃ«Åê¼ê¤Î¡ÖÄ¶¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡×Åª¤ÊÂ¸ºß¤¬¡¢¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯±ÇÁü¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ß¤Á¤ã¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾åÃãÃ«Åê¼ê¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö²¿»ö¤Ë¤âÇ®¤¯¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤½¤ó¤ÊÀèÇÚ¡¦ßÀ¸ýÅê¼ê¤Î¤³¤È¤Ï¡ÖÇ®·ìÌîÏº¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤¸¤Ã¤¿Êý¤¬Ì£¤¬½Ð¤ë¤·¡¢²¿¸À¤Ã¤Æ¤âµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÀèÇÚ¡×¡£¤½¤ó¤ÊÈ¯¸À¤«¤éßÀ¸ýÅê¼ê¤È¤Î´Ø·¸À¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤«¤ß¤Á¤ã¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¾Ð´é¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤ëßÀ¸ýÅê¼ê¤ò¥¦¥é¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ïà¾åÃãÃ«¥³¡¼¥Áá¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¡²ó¤Î¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Ï10·î8ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¼èºà¸åµ¡Ö¤È¤Ù¤È¤ÙÍª´©¹æ¡×¡ª¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¾ðÊó¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤àÈÖÁÈ¤Îà¥¦¥éÏÃá¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¥³¥Ä
¡¡ßÀ¸ýÅê¼ê¤«¤é¡ÖÃ¯¤È¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Î¤¬¾åÃãÃ«Åê¼ê¤Î¶¯¤ß¡×¤È¤Î¥¿¥ì¥³¥ß¤¬¡ª¾åÃãÃ«Åê¼ê¤Ë¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¡ª
¡¡Q¡¥¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ç½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¥³¥Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡©
¡¡A¡¥¤³¤ì¤Ï¥Þ¥¸¤Ê¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡Ê¾Ð¡Ë¥Þ¥¸¤Ê¤ä¤Ä¤À¤È¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¡Ö¤³¤¤¤¦¡¢¥¢¥Û¤ä¤Ê¤¡¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¡Ö¤³¤¤¤Ä¡¢ÀÜ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ê¤¡¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£ËÍËÜÅö¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ï¤â¤¦¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡¢¿¿·õ¤Ë²¿»ö¤Ë¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊø¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì°Ê¾å¤Î³Ú¤·¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¨¤¿¤Û¤É¡¢¾åÃãÃ«Åê¼ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÀ¿¼Â¤µ¤³¤½¤¬¡¢¼«Á³¤È¼þ°Ï¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£