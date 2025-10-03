２季目を迎える「大同生命ＳＶリーグ」が２日、都内で開幕前イベントを開き、男子１０、女子１４チームが出席。男子で初代王者サントリーの新主将・高橋藍（２４）は「２連覇」を目標に掲げた。大阪Ｂとの開幕戦（２４日・兵庫）は、西田有志（２５）との新主将対決となる。

２４歳の若さで名門の新主将に就いた藍は、漫画「ジョジョの奇妙な冒険」の決めポーズ“ジョジョ立ち”で登場。「まずは開幕で勝つことが重要。２連覇を目標に頑張りたい」。２季連続開幕戦で激突する大阪Ｂの新主将・西田の右手を力強く握り返した。

主将就任の打診は３月頃にあり、「新しい経験」と即断した。チーム作りの柱は「コミュニケーション」だ。日本代表活動で９月末までチームを離れたが、その間もグループチャットで意見を集めた。英語を使ってオリビエ・キャット監督（５８）ら首脳陣と話し合い、選手とのパイプ役も担う。新加入の関田誠大（３１）ら先輩も多いが、「チーム最年少（同学年が２人）で主将はメリット。自分には意見を言いやすいと思う。ストレスのない環境を作る」と語った。

世界選手権１次リーグ敗退後は５日だけ休み「部屋の掃除しかしてない」と、すぐにチームの合宿に合流した。「チームは高さもあってうまさもある。強さ、（見る人の）心を動かせるプレーをする」。藍主将が連覇に導く。（宮下 京香）

〇…昨季チャンピオンシップでサントリーに敗れた大阪Ｂの新主将・西田は、開幕戦へ「非常に楽しみ。勝ちにこだわる」と闘志を見せた。２１年東京、２４年パリと五輪に出場したが、今季は個人練習に集中し代表活動を休養。女子ゴルフで元世界ランク１位の宮里藍さんを支えてきた山本邦子トレーナーらの下で体作りに励んだ。細部まで突き詰めてきた取り組みは「変態なレベル」と明かした。