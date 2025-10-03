元バレーボール全日本女子の狩野舞子さんが、元バレー選手の美女３人でのゴルフ合宿の様子を公開した。

狩野さんは３日までに自身のインスタグラムを更新。「野菜シスターズ 軽井沢ゴルフ合宿一日目 何か月も前から計画して挑んだ合宿 １週間前から天気は雨予報…おいおい誰だ雨女って思ってたら直前で晴れに変わった もうそれだけで最高な合宿のスタートでしたー！！」と記し、リオデジャネイロ五輪代表の迫田さおりさん、元バレーボール選手の滝沢ななえさんとのゴルフ場での写真や動画を投稿。

「こう見えても毎ショット意識することを声に出して、ちゃんと課題を持ってラウンドしました」「スコアが悪くても天気が良いだけでこんなに清々しくて気持ちいいなんて ゴルフはやっぱりメンバーと天気なんだなと再確認しました」とつづり、スラリと長い美脚が印象的なミニスカートのゴルフウェアのショットもアップした。

この投稿には「舞子姫 美脚で素敵」「かわいいです」「ナイスショットの数々ありがとうございます」「バレーボールのスペシャリストかプロゴルファーか分からなくなってきた」などのコメントが寄せられた。