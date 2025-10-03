NY原油先物11月限（WTI）（終値）

1バレル＝60.48（-1.30 -2.10%）



石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの主要８カ国のオンライン会合を５日に控えて売りが続いた。主要産油国は日量１６６万バレル規模の自主減産の解消に着手しており、１０月は生産枠を日量１３万７０００バレル引き上げることで合意しているものの、１１月の生産枠が大幅に拡大される可能性が高いことが重し。報道によると日量５０万バレル規模の生産枠拡大も選択肢にあるようで、供給過剰懸念が強まっている。



時間外取引で１１月限は６２．５４ドルまで強含んだが、上振れは一時的。値動きは重く、通常取引開始を控えてマイナス圏で推移した。通常取引開始後は売りが強まり、６０．４０ドルまで下げ幅を拡大。中心限月として５月３０日以来の安値を更新した。



