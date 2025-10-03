米１０年債利回り低下 米経済指標が公表されず、商いも平均下回る＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 米経済指標が公表されず、商いも平均下回る＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間05:27）

米2年債 3.541（+0.006）

米10年債 4.087（-0.012）

米30年債 4.694（-0.016）

期待インフレ率 2.334（-0.015）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。序盤は上昇していたものの、後半にかけて下げに転じている。ただ、政策金利に敏感な２年債は上げ幅を縮小したものの小幅にプラス圏を維持。



米政府機関の閉鎖は２日目に入り、新規失業保険申請件数や製造業受注などの経済指標は公表されず、商いも平均を下回っていた。



米政府機関閉鎖により、ＦＲＢが利上げ判断に必要な経済データを欠く可能性を踏まえ、ポジション解消の一環ととの指摘も出ている。



２－１０年債の利回り格差は＋５４（前営業日：＋５６）に縮小。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

