W杯初出場ウズベキスタン代表がカンナバーロ監督を電撃招聘へ!! ロマーノ氏報じる
2026年の北中米ワールドカップで史上初のW杯出場権を獲得したウズベキスタン代表が元イタリア代表DFのファビオ・カンナバーロ氏を監督として招聘するようだ。移籍専門ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が独占で報じている。
ロマーノ氏によると、すでに契約条件は合意済み。48時間以内に正式契約にサインするという。
52歳のカンナバーロ氏はイタリア代表通算136試合に出場し、2006年のドイツW杯優勝に導いたCB。同年にはバロンドール(欧州年間最優秀選手賞)とFIFA最優秀選手賞にも輝いた実績を持つ。
指導者としては主にアジアでキャリアを重ね、広州恒大、アルナスル、天津権健を指揮した後、2019年には中国代表の監督を務めた。近年は再び欧州に戻り、ベネベント、ウディネーゼ、ディナモ・ザグレブを率いたが、今年4月に退任。再びアジアの国別代表を指揮する決断をしたようだ。
ウズベキスタン代表は北中米W杯アジア最終予選A組を6勝3分1敗の2位で勝ち抜き、史上初めてW杯出場権を獲得。W杯予選では当初、旧ユーゴスラビア出身のスレチコ・カタネツ氏が率いて好調を維持していたが、同氏は今年1月に病気を理由に退任しており、後任として同国レジェンドのティムル・カパーゼ氏が指揮していた。
