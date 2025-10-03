有終の美を飾った『あんぱん』からバトンを受け取り、新たな朝ドラ『ばけばけ』（NHK総合）がはじまった。これは小泉八雲とその妻のセツをモデルとした物語を描いていくものだ。島根県の松江を舞台にいったいどんなエピソードが紡がれていくのか注目だが、もっとも気になるのはやはり、ヒロイン・松野トキの存在だろう。演じているのは髙石あかりである。

参考：髙石あかり、『ベイビーわるきゅーれ』『わたしの幸せな結婚』など話題作を経て目指す場所

前作『あんぱん』はあの『アンパンマン』の生みの親となった夫婦をモデルにしたものだったが、続く『ばけばけ』が描くのは、長きにわたって読み継がれている怪奇文学集『怪談』などの生みの親をモデルとしたもの。現在に至るまで人々に多大な影響を与え続けるラフカディオ・ハーン／小泉八雲といえば、『雪女』や『耳なし芳一』といった怪奇譚を世に広めたあの人だ。初の「朝ドラ」の舞台でヒロイン役を務めることになった髙石は、そんな八雲の妻をモデルにした人物を演じるのである。

トキは、民話や昔話などを聞くのが大好きな松野家の一人娘だ。辛いことがあるといつも母に怪談話をねだる。少し変わった少女かもしれないが、家族思いの優しい性格の持ち主だ。大好物は母の作るしじみ汁。やっぱりちょっと変わった少女かもしれない。トキの少女期を演じる福地美晴のくるくると変わる表情が愛らしい。

本作のヒロイン＝主人公はこのトキで、『ばけばけ』は半年という長い時間をかけて、彼女の人生を描き上げていく。その過程で私たちは、数々の奇っ怪な話が生まれる瞬間に立ち会っていくことになるのだろう。これから主演の髙石が本格的な登場を果たすことで、この物語もまた本格的に動き出していくことになる。さあ、もう間もなくだ。

髙石が「朝ドラ」に登場するのは、これがはじめて。初出演にしてヒロインの座をオーディションにて掴んだ。「朝ドラ」といえば、かつては“新人女性俳優の登竜門”とされていたもの。『ばけばけ』の放送を機に彼女の存在を認識することになる視聴者は少なくないのだろう。が、“新人”と呼ぶにはあまりにも豊か過ぎる経験を、髙石はすでに積み上げている。

ダブル主演を務めた『ベイビーわるきゅーれ』（2021年）は数多くのファンを獲得し、その後にシリーズ化。現在の彼女のキャリアにおいて出世作に位置付けられるものだろう。ヒット作となった『わたしの幸せな結婚』（2023年）では『あんぱん』のヒロインの今田美桜と姉妹役を演じており、2025年は『遺書、公開。』や『御上先生』（TBS系）といった次代を担うであろう若手俳優たちが集った映画やドラマでその存在感が際立っていた。

まだまだフレッシュな存在ではあるが、作品の看板を背負った経験はすでに何度もある。とても文学的な香りのする映画『夏の砂の上』で素朴な少女を自然体で好演したかと思いきや、非常にエンターテインメント性の強い配信ドラマ『グラスハート』（Netflix）では稀代の歌姫を力演。まったくタイプの異なる役どころであり、それぞれの作品ごとに演技者としてのポテンシャルの高さを示してきた。気鋭の若手俳優の中でもトップの存在だと断言できる人物だ。そしてそのポテンシャルの全貌は、もちろんまだ解明されていない。

本作の公式ガイドブックである「NHKドラマ・ガイド 連続テレビ小説 ばけばけ Part1」にて髙石は、トキと自身の出会いについて「運命だった」と語っている。脚本を読んでいると、「トキはなんで私が思っていることを言うんだろう？」とさえ感じるらしく、その言動に深く共感するのか、演じる際にまったく違和感がないのだという。ますます『ばけばけ』が楽しみになってくる発言だ。この半年のうちに髙石の俳優としてのポテンシャルが、すべて明らかになるのか。それとも、それは底無しか。新たな“朝の顔”の動向から目が離せない。（文＝折田侑駿）