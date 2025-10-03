NAOYA(MAZZEL)¡¦ÉÚÅÄÐÒÚö(Î¶µÜ¾ë)¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×W¼ç±é·èÄê¡ªÂç¿Íµ¤BLºîÉÊ¤ò¥É¥é¥Þ²½ ÅÒ¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤ë2¿Í¤ÎÎø(¥²¡¼¥à)¤Î¹ÔÊý¤Ï¡½¡½¡©
¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×130ËüÉôÆÍÇË¡ªBL¥¢¥ï¡¼¥É ¥·¥ê¡¼¥ºÉôÌç 4Ç¯¼õ¾Þ¤ÎÄ¶¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡Êºî¡§Æü¥Î¸¶ ½ä¡Ë¡×¤ò¥É¥é¥Þ²½¡£10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë24:59¡Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆËè½µ¿åÍËÆü24:59¡Á25:29ÊüÁ÷¡Ë¡£
½Ã°å¤ò»Ö¤¹¼ºÎø¤·¤¿¤Æ¤Î¥¹¥Ñ¥À¥ê¸õÊäÀ¸ ¡ß Îø¤Ë²²ÉÂ¤Ê¥Ä¥ó¥Ç¥ì¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡£ÅÒ¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤ë2¿Í¤ÎÎø¡Ê¥²¡¼¥à¡Ë¤Î¹ÔÊý¤Ï¡½¡½¡©
ËÜºî¤ÎW¼ç±é¤Ë¡¢NAOYA¡ÊMAZZEL¡Ë¡¦ÉÚÅÄÐÒÚö¡ÊÎ¶µÜ¾ë¡Ë¤¬·èÄê¡ª
BMSG½êÂ°¤Î¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦MAZZEL¡Ê¥Þ¡¼¥¼¥ë¡Ë¤ÎNAOYA¤Ï¡¢¥Ä¥ó¥Ç¥ì¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦»°ÅÆÌ«¡Ê¤ß¤È ¤ß¤Ê¤È¡ËÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£2025Ç¯6·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¤Ë¤Æ±Ç²è½é½Ð±é¤·¡¢2025Ç¯9·îÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥É¥é¥Þ¤Ë¤âÂ³Åê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤Ï²Ä°¦¤¤°õ¾Ý¤¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉ½¾ð¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤ò»ý¤ÄNAOYA¤¬¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤ÊÌ«¤ò¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë±é¤¸¤ë¡£
NAOYA¡ÊMAZZEL¡Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.ntv.co.jp/therapygame/articles/5070dtaw2ly06j6654bs.html
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö0Ç¯0ÁÈ -¥¢¥ô¤Á¤ã¤ó¤Î¶µ¼¼-¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿7¿ÍÁÈ¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö²ÎÍØÉñÍÙ½¸ÃÄ¡¦Î¶µÜ¾ë¤ÎÉÚÅÄ¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥À¥ê½Ã°å³ØÀ¸¡¦À¸ÅèÀÅ¿¿¡Ê¤¤¤¯¤·¤Þ ¤·¤º¤Þ¡ËÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£2023Ç¯10·î´üÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÈëÌ©¤ò»ý¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á¡×¤Ë¤Æ¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£2025Ç¯9⽉21Æü¤è¤êBS¥Õ¥¸¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¿¥¯¥ß¤¯¤ó¥·¥ê¡¼¥º ¡ÝDrama¡Ý¡×¤Ë¤â½Ð±é¡£À¿¼Â¤ÇÃËÁ°¤ÊÀÅ¿¿¤ò¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÇÌ¥¤»¤ë¡£
ÉÚÅÄÐÒÚö¡ÊÎ¶µÜ¾ë¡Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.ntv.co.jp/therapygame/articles/5070bdywc7tgetx2fone.html
¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢½Ü¤Ê¼ã¼ê¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×2¿Í¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¤â±ð¤Î¤¢¤ë³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¤´ÃíÌÜ¡ª¤½¤·¤ÆW¼ç±é2¿Í¤Î¾ðÊó²ò¶Ø¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ËÜºî¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡ª
¢£¸¶ºî¼Ô¡§Æü¥Î¸¶ ½äÀèÀ¸ ¥³¥á¥ó¥È
¤Þ¤µ¤«¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë±ÇÁü²½¤Î¤ªÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ª¤é¤º¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¤ÎÂç»ö·ï¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î»ä¤Ê¤ê¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿ÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤¬¡¢½Ð±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¦À©ºî¿Ø¤Î³§ÍÍ¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¿·¤·¤¤»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î¸µ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤â°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤«¤éÂô»³ÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¡Ø¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡Ù¤¬´Ñ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¢£´ÆÆÄ¡§¤«¤È¤¦¤ß¤µ¤È ¥³¥á¥ó¥È
¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢Ì«¤ÈÀÅ¿¿¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸¤¬»ý¤ÄÍÉ¤é¤®¤äÀÚ¤Ê¤µ¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¼æ¤«¤ì¹ç¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤»Ñ¤Ë¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀÚ¤Ë»×¤¦¤¬¸Î¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤òÊú¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¿´¤â¿ÈÂÎ¤â¾¯¤·¤º¤Ä¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤Î°¦¤ÎÊâ¤ß¤ò¡¢Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬ÃúÇ«¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
NAOYA¤¯¤ó¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤µ¤È¿§µ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÌ«¤Î¡¢¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë´í¤¦¤µ¤È±ü¤ËÀø¤à°ìÅÓ¤µ¤ò¡£
ÉÚÅÄ¤¯¤ó¤Ï¡¢À¿¼Â¤µ¤È¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ÇÀÅ¿¿¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÍ¥¤·¤µ¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë±Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÈà¤é¤Î°¦¤òÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤«¤é±Ç¤¹Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢·»¤Î¼ù¤ÈÄï¤ÎæÆÊ¿¤¬Êª¸ì¤Ë±ü¹Ô¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤¿¤ê¤ÎÎø¤Îµ°À×¤ò¤¼¤Ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£µÓËÜ¡§óîÆ£¤è¤¦ ¥³¥á¥ó¥È
ËÁÆ¬¤«¤é°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤ÆÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤ÉÕ¤±¤Ð¤â¤Î¤¹¤´¤¤Ç®ÎÌ¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¼¤¯¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê°¦¤ÎÊª¸ì¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¿´¤¬¿Ì¤¨¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÆü¥Î¸¶½äÀèÀ¸¤ÎÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤ò¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µÓËÜ¥Á¡¼¥à¤Î³§ÍÍ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¿µ½Å¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÌ«¤¯¤ó¤ÈÀÅ¿¿¤¯¤ó¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤Ë°¦¤ª¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ä°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¿Ê¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢ÊüÁ÷¤ò³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¤¢¤¤¤Ä¤Î½ý¤òÌþ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤ä¤ë¡ª
¥²¥¤¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦Ì«¡Ê¤ß¤Ê¤È¡Ë¤Ï¡¢¼ºÎø¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½Ã°å³ØÀ¸¡¦ÀÅ¿¿¡Ê¤·¤º¤Þ¡Ë¤È¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥Ð¡¼¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢Àª¤¤¤Ç°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ÍâÄ«Ì«¤ÎÎÙ¤ÇÌÜ³Ð¤á¤¿ÀÅ¿¿¤ÏÌ«¤Î¤³¤È¤òÁ´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½¡ª
¤³¤Î°ì·ï¤ò¥Ð¡¼¤Î½¾¶È°÷¤¿¤Á¤Ë¤¤¤¸¤é¤ì¤¿Ì«¤ÏÈà¤é¤È¡ÈÀÅ¿¿¤ò¹û¤ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Ì«¤Ë½ÐÍè¤ë¤«¡ÉÅÒ¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÅÒ¤±¤Î¤¿¤á¤ËÀÅ¿¿¤Ë¶á¤Å¤¯Ì«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À¿¼Â¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÀÅ¿¿¤È²á¤´¤¹¤¦¤Á¡¢·×²è¤Ï¼¡Âè¤ËÍÉ¤é¤®»Ï¤á¡½¡½
Íî¤È¤·¤Æ¡¢¼Î¤Æ¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä
½Ã°å¤ò»Ö¤¹¼ºÎø¤·¤¿¤Æ¤Î¥¹¥Ñ¥À¥ê¸õÊäÀ¸ ¡ß Îø¤Ë²²ÉÂ¤Ê¥Ä¥ó¥Ç¥ì¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼
ÅÒ¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤ë2¿Í¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤Ï¡½¡½¡©
¢£¸¶ºî
¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º
¡Ê¿·½ñ´Û¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥¹¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
¸¶ºî¡§Æü¥Î¸¶ ½ä
½ÐÈÇ¼Ò¡§¿·½ñ´Û
¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥¹¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹
¡Ê·î´©¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥¹¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡Ë
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
Ä¶¡¦¥Ö¥é¥³¥ó¤Ç¥²¥¤¤ÎÌ«¤Ï¡¢¥Ð¡¼¤Ç¿ì¤ÃÊ§¤¤¤ÎÃË¡¦ÀÅ¿¿¤È½Ð²ñ¤¦¡£
Èà¤Î´Å¤ä¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¯¤ë»ØÀè¤Ëå«¤µ¤ì¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç°ìÌë¤ò²á¤´¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢ÌÜ³Ð¤á¤¿ÀÅ¿¿¤Ï²¿¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª
ÅÜ¤ê¶¸¤Ã¤¿Ì«¤Ï¡¢ÀÅ¿¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤ÈÀë¸À¤·¡¢¥Ð¡¼¤Î½¾¶È°÷¤¿¤Á¤ÈÅÒ¤±¤ò¤¹¤ë¤¬¡Ä¡Ä!?
¡ÚÆü¥Î¸¶ ½ä ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
2016Ç¯¡¢·î´©¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥¹¤Ë¤Æ¡Ø¡ß¡ß¡ß¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¡Ù¤ÇÌ¡²è²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
Íâ2017Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ø¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡ß¡ß¡ß¡Ù¤ò¾å°´¡£
¤½¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡Ø¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥àåç¡Ù¡Ø¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à ¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Á¦¡Ù¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÎß·×130ËüÉô¤òÆÍÇË¡£
¤Û¤«ÂåÉ½ºî¤ËÏÂÉ÷¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼BL¡Ø¿ÀÍÍ¤Î¥¦¥í¥³¡¢¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
ÂæÏÑ¤ÇºÅ»ö¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢³¤³°¤«¤é¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
µÓËÜ¡¡óîÆ£¤è¤¦¡¡Á¥±È¿¿¼î
´ÆÆÄ¡¡¤«¤È¤¦¤ß¤µ¤È¡¡È¬½½ÅçÈþÌé»Ò
²»³Ú¡¡±óÆ£¹ÀÆó
LGBTQ´Æ½¤¡¡ÇòÀîÂç²ð
¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡Â¿²ì¸ø±Ñ
À©ºî¡¡¿¢Ìî¹ÀÇ·¡¡ÀÄ¼¯ÉÒÌÀ¡ÊDMM.com¡Ë
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡Ã°±©Íýº»»Ò¡¡Çßß·¹¨ÏÂ¡¡ÌÚÇ·Æâ°ÂÂå¡ÊDMM.com¡Ë¡¡Âç¿ù¿¿Èþ¡¡»°ÌÚÏÂ»Ë¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡Ë
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¥Ó¥Ç¥ª¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°
À½ºîÃøºî¡¡2025¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
