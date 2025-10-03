シリーズ累計130万部突破！BLアワード シリーズ部門 4年受賞の超人気作品「セラピーゲーム（作：日ノ原 巡）」をドラマ化。10月29日（水）24:59〜スタートの「セラピーゲーム」（日本テレビにて毎週水曜日24:59〜25:29放送）。

獣医を志す失恋したてのスパダリ候補生 × 恋に臆病なツンデレフォトグラファー。賭けから始まる2人の恋（ゲーム）の行方は――？

本作のW主演に、NAOYA（MAZZEL）・冨田侑暉（龍宮城）が決定！

BMSG所属のダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のNAOYAは、ツンデレフォトグラファー・三兎湊（みと みなと）役。普段は可愛い印象が、パフォーマンスになると表情が一変するギャップを持つNAOYAが、可愛くてツンデレな湊を色気たっぷりに演じる。

オーディション番組「0年0組 -アヴちゃんの教室-」から誕生した7人組のオルタナティブ歌謡舞踊集団・龍宮城の冨田は、スパダリ獣医学生・生嶋静真（いくしま しずま）役。誠実で男前な静真を、ナチュラルな魅力としなやかな存在感で魅せる。

当記事では、三兎湊役・NAOYAのコメントを紹介！

■NAOYA（MAZZEL） コメント

三兎 湊役を演じさせていただきました、NAOYAです！

僕にとって演技は2作品目でして、今回主演を務めさせていただくということですごくすごく緊張していましたが、自分なりに精一杯作品に臨みました！

出演が決まったときすごく嬉しかったです！

作品を読んでみると湊がすごく人間らしくて繊細で、2人が美しくて大好きになりました！

みなさんもきっと共感できる部分や、キュンキュン、そして感動まである超超超素敵な作品になっています！

普段、僕NAOYAが見せない表情や動きを見られると思いますので、ぜひ！期待大にして待っていてくださいっ！️

※プロフィール

兵庫県出身。ダンス＆ボーカルグループMAZZELの一員として活躍し、2025年映画『君がトクベツ』で映画デビュー。

同作は後にテレビドラマ化され、ドラマ初出演も果たす。