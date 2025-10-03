シリーズ累計130万部突破！BLアワード シリーズ部門 4年受賞の超人気作品「セラピーゲーム（作：日ノ原 巡）」をドラマ化。10月29日（水）24:59〜スタートの「セラピーゲーム」（日本テレビにて毎週水曜日24:59〜25:29放送）。

獣医を志す失恋したてのスパダリ候補生 × 恋に臆病なツンデレフォトグラファー。賭けから始まる2人の恋（ゲーム）の行方は――？

本作のW主演に、NAOYA（MAZZEL）・冨田侑暉（龍宮城）が決定！

BMSG所属のダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のNAOYAは、ツンデレフォトグラファー・三兎湊（みと みなと）役。普段は可愛い印象が、パフォーマンスになると表情が一変するギャップを持つNAOYAが、可愛くてツンデレな湊を色気たっぷりに演じる。

オーディション番組「0年0組 -アヴちゃんの教室-」から誕生した7人組のオルタナティブ歌謡舞踊集団・龍宮城の冨田は、スパダリ獣医学生・生嶋静真（いくしま しずま）役。誠実で男前な静真を、ナチュラルな魅力としなやかな存在感で魅せる。

当記事では、生嶋静真役・冨田のコメントを紹介！

■冨田侑暉（龍宮城） コメント

今回「セラピーゲーム」で生嶋静真を演じさせていただきます、冨田侑暉です。

ドラマ3作目、しかも自分にとって初めての主演作ということもあり、ワクワクも緊張もしましたが、何より原作を読ませていただき、静真の誠実さや真っ直ぐな性格を今回このドラマで静真として生きさせてもらえること、とても嬉しく思いました。

自分にはないとてもかっこいい性格をしている静真から学ぶことも沢山ありましたし、静真役は冨田でよかったと思っていただけるように精一杯やらせていただきました。

湊と静真の恋の駆け引きを思う存分楽しんでいただける作品になっていると思いますので、沢山の方に楽しんで、愛していただけたら嬉しいです。

※プロフィール

2004年生まれ、滋賀県出身。

2023年オーディション番組「0年0組 - アヴちゃんの教室-」から誕生した、7人組オルタナティブ歌謡舞踊集団・龍宮城としてメジャーデビュー。

ドラマ「秘密を持った少年たち」舞台「音楽劇 秘密を持った少年たち」に出演。

BSフジ「タクミくんシリーズ −Drama−」が放送中。