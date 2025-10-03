日本サッカー協会は２日、国際親善試合パラグアイ戦（１０日・パナスタ）、ブラジル戦（１４日・味スタ）の日本代表メンバー２７人を発表した。日本が苦手とする南米勢との２連戦。通算２分け１１敗と一度も勝利したことがないブラジル戦に向け、森保一監督（５７）は「主体は自分たちで戦っていく」と宣言した。２６年北中米Ｗ杯での優勝を目標に掲げる森保ジャパンにとって、Ｗ杯最多５度の優勝を誇る「王国」との対戦は、世界トップとの距離を測る絶好の機会となる。

本当に、森保ジャパンには世界一を目指す資格があるのか。ブラジル戦は、その試金石だ。５度のＷ杯優勝を誇るカナリア軍団。現在ＦＩＦＡランキングは６位だが、森保監督は「世界最強グループにいることは間違いない。南米予選を見ても、チームがうまくかみ合っていなくても、個で局面を突破できるすばらしい選手がいる。非常に手ごわい」と敬意を表した。

前回の対戦は２２年６月６日の国際親善試合。当時ランク１位の「王国」に、０―１で敗れた。その前の５試合では３失点以上の大敗だったが、この試合は１８本のシュートを浴びながら（日本は４本）、後半３２分にＰＫで喫した１失点にしのいだ。パスワークで翻弄（ほんろう）するシーンもつくるなど、善戦と言える内容。それでも最大の武器だった三笘、伊東の両サイドが封じられるなど、点差以上の実力差を感じた選手もいた。

あの対戦から３年以上が経過。ドイツ、スペインを破った２２年カタールＷ杯を経て、欧州の強豪クラブでプレーする選手は着実に増えた。森保監督は「状況に合わせてプレーの選択、戦術的な選択を変えていければ。最初から守備的に戦うとか、試しに攻撃的に、ということはなく、自分たちが積み上げていく上で何をしなければいけないのか。主体は自分たちで戦っていきたい」。Ｗ杯では過去１勝３敗１分けと苦手としている試合巧者の南米勢を相手にも、試合の流れを見極めた戦い方を求めた。

今回は負傷を抱える三笘らが選外で、９月の米国遠征から７人を入れ替え。三笘不在の左サイドは懸念点だが、移籍問題で米国遠征は選外だった中村、町田で好調の相馬が復帰。Ｗ杯に向けたメンバー選考も激化する中で、善戦以上の戦いを見せられるか。「ブラジルに勝てたら大きな自信になる」。ホームで敗北の歴史に終止符を打つことが、Ｗ杯に向けた機運を高めるきっかけとなる。（金川 誉）