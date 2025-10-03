WCS第2戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数1安打1打点で8-4の勝利に貢献した。チームは2連勝で地区シリーズ進出が決定。初回の打席前、大谷が見せた仕草には、現地ファンから称賛の声が集まっている。

初回の第1打席。バッターボックスに向かう大谷は、レッズベンチに指を向けた後に、軽くヘルメットに手をあてて、会釈した。相手から反応があったのか軽く笑みを浮かべながら頷くと、引き締まった表情に変わり、打席に入った。緊迫したポストシーズンでも変わらない、大谷の礼儀正しさを感じるお馴染みの所作だった。

試合を全米中継していた米スポーツ専門局「ESPN」の公式インスタグラムが実際の場面を写真で紹介。「ショウヘイ・オオタニがレッズとの第2戦の初打席前に、相手の監督に挨拶した」と記すと、現地のファンからもコメントが相次いだ。

「一流の行動だ」

「生まれつき上品な選手もいるものだ」

「誰一人彼を嫌うものはいない」

「彼は素晴らしい」

「この男が大好きだ……」

「オーラが凄すぎる」

結局、第1打席はスプリットをひっかけて一ゴロに倒れたものの、大谷のリスペクト溢れる振る舞いには多くの反響が集まっていた。



（THE ANSWER編集部）