

ウーブン・バイ・トヨタが行った「ウーブン・シティ」オフィシャル・ローンチの式典（筆者撮影）

【写真】思ったよりも普通っぽい!? ウーブン・シティの現地で見た景色

ついに実験都市「Toyota Woven City（トヨタ・ウーブン・シティ）」が動き出した。

2020年1月のCES（コンシューマー・エレクトロニクス・ショー）で、「あらゆるモノやサービスにつながる実証都市、コネクテッド・シティ」と銘打ち、豊田章男会長（当時:社長）がサプライズ発表してから、早くも5年が経過している。



ウーブン・シティの中を走る「e-Palette」（筆者撮影）

この間に自動車産業は急変した。

コロナ禍によるサプライチェーンの脆弱さの露呈。財務情報に加えて、環境・ソーシャル・ガバナンスを重視するESG投資の息切れ。

高精度3次元地図に頼らない、AI（人工知能）を主体とする自動運転技術の急激な実用化。そして、それに出遅れた日本メーカー……と、枚挙に暇がない。

いまや「CASE」や「MaaS」といったキーワードが古臭く感じるほどだ。

この5年の間に、ウーブン・シティをどのような方向性にするのか、トヨタを主体とする関係者たちは悩みに悩んだことだろう。

なぜならば、産業がどんなに変化しても「人と社会との関係」はそう簡単には変わらないからだ。

そんな中で、トヨタが掲げたのが「カケザン（掛け算）」だ。

【写真】Toyota Woven Cityの街並みを見る（18枚）

「カケザン＝コラボレーション」ではない重み

9月25日、ウーブン・シティで行われた報道陣向けプレゼンテーションの中で、ウーブン・シティを運営するウーブン・バイ・トヨタのシニア・バイス・プレジデント、豊田大輔氏が初めて用いたキーワードだ。

「カケザン」と聞くと、いわゆるコラボ（コラボレーション）と同義に思う人が少なくないだろう。



ウーブン・シティの「マスター・ウィーバー」である豊田章男氏が「カケザン」を説明する様子（筆者撮影）

だが、実際にウーブン・シティにこれから深く関わる人達と意見交換する中で感じたのは、コラボといったビジネスライクな便宜上の言葉がまったく通用しない「カケザンの重み」だ。

そこで感じたのが、「カケザン」には大きく2つの壁があること。1つ目は、「地域社会でのリアルな壁」だ。

ウーブン・シティをめぐって、ある意味で違和感を持ったのは、想像していたよりも「リアルな街っぽい」ところだ。



実験都市や未来都市というイメージではなく「リアルな街っぽい」雰囲気（筆者撮影）

トヨタは「モビリティのテストコース」という表現を使ってはいるが、各種の移動体としてのモビリティがポップアップして見えることはなく、モビリティはあくまでも「生活を支えるツール」という控えめな存在だと感じる。

ここならば普通に生活ができそうだ、という雰囲気があるのだ。

周囲には裾野市の工業団地や一般住宅などがあるが、ウーブン・シティのセキュリティゲートから外に出ても、未来から現代に舞い戻った浦島太郎のような気持ちにはならない。

ウーブン・シティは、あくまでも裾野市のひとつの「地域社会」という位置付けを大事にしているのだと感じた。



トヨタが新開発した立ち乗り式3輪EV（名称はまだない）が走行する様子（筆者撮影）

そのうえで、ウーブン・シティの中での「カケザン」と、ウーブン・シティとその周辺の人との「カケザン」が起こる。

一般的に「地域社会」では、良くも悪くも人の気持ちがぶつかりあう。人同士の「相性」や物事に対する「好き嫌い」も生まれる。

そうした中で、町内会、自治会、学校、企業、そしてそれぞれの家庭の中で、その地域で暮らす「すべ（方法・手段）」を模索していくのが地域社会の現実だ。

現実を「データ」ではなく「声」として

ウーブン・シティでは、さまざまな実証を行う企業や芸術家・アーティストなどを「インベンターズ（開発者）」と呼び、そこで暮らす人や訪問者を「ウィーバーズ」と呼ぶ。

形のうえでは、インベンターズが新しいサービスや商品を提示し、これらに対してウィーバーズがフィードバックをするという関係性ではあるが、第1次実施地域（フェイズ1）で居住予定の約300人は明確に「地域住民」なのだから当然、さまざまな「地域社会問題」が出てくるはずだ。



キッチンカーなどが出るマルシェが行われた（筆者撮影）

そうした「地域社会問題」について、すべてを明らかにするというのは「人への思いやり」の観点から避けるべきかもしれない。

それでも、できるだけ多くの現実を単なるデータとしてまとめるのではなく、人々の声としてウーブン・シティ外部でも聞こえるようにするべきだろう。

これは、「言うは易く行うは難し」大きな壁だと思うが、新しい技術を踏まえた新しい生き方を考える「新しい地域社会構想」を掲げるウーブン・シティとしては、ぜひ実現していただきたい重要なポイントだ。

2つ目の大きな壁は「自動車産業の抜本的な変革への壁」である。

トヨタが、自動車メーカーからモビリティカンパニーへの転換を主張して久しい。

その中で、10年先を見越した方向性について、2024年3月期決算発表の際、佐藤恒治社長は自動車産業関連にこだわらないさまざまな分野での「戦略的パートナーシップ」の構築を目指すことを強調した。

ウーブン・シティでのインベンターズでも、トヨタグループ以外から、日清食品、ダイドードリンコ、ダイキン工業、増進会ホールディングス（Z会）、UCCジャパン、共立製薬、インターステラテクノロジズ、それにシンガーソングライターのナオト・インティライミ氏が参画している。

今回の取材ではそれぞれが属する産業の現状と今後の予測、それにともなう実証への思いがうかがえた。



「e-Palette」のキッチンカーで栄養最適化テクノロジーを実証する日清食品（筆者撮影）



9割を自販機の販売で事業を行うダイドードリンコは、オンライン決済で購入でき、周りの風景に溶け込むデザインの自販機を設置（筆者撮影）



UCCジャパンは、コーヒーを飲む様子を撮影してAI解析し、コーヒーの香りや味わいなどが集中力や作業効率に与える影響を分析する（筆者撮影）

各社とも「まずはやってみる」という大きな決断を下して動き出したばかりで、「いまいまではワクワクしている」という雰囲気だ。

そんな中で今後、期待したいのは、前述での「地域社会課題」と同様に「人として本音のぶつかりあい」である。

国や自治体で行う実証試験で多く見られるような、体裁を整えた報告書を出口とするのではなく、「人間らしいトライ＆エラー」の経緯を外部に対して示してほしい。

豊田佐吉翁のフィロソフィー

自動車産業界の変革のキモは、従来のような大量生産・大量消費型に偏らない、新車販売後を含めたバリューチェーンでの新しいビジネスの創出にある。

これも、「言うは易く行うは難し」ではあるが、インベンターズにはウーブン・シティに、時として厳しく、また時として柔軟に対峙しながら、粘り強く実証を続けていただきたいと思う。



今回のローンチイベントの入口。さまざまな模様の繊維が織りなすトンネルを表現（筆者撮影）

ウーブン・シティのウーブン（Woven）には「織り込まれた」という意味がある。

そこには、トヨタグループ創業者の豊田佐吉翁が発明した豊田式木製人力織機を起源として、「自分以外の誰かのために」人に寄り添い・その人にとっての幸せを生み出す、というトヨタのコア・フィロソフィーが織り込まれている。



式典の入口やステージ上部に織り込まれたカラフルな繊維。それが「人と人が織りなす社会」を表しているのだと、ウーブン・シティ取材の終盤でやっとわかった気がした。

ウーブン・シティでの「カケザン」がどんな未来を生み出すのか。今後も定期的にこの街を訪れてみたい。

【写真】Toyota Woven Cityで行われるさまざま企業の実証（18枚）

（桃田 健史 ： ジャーナリスト）