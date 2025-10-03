『劇的ビフォーアフター』×『ポツンと一軒家』合体スペシャル 舞台はフランス 匠も思わず涙の“感動巨編”
ABCテレビは5日午後6時56分から、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネットで『大改造!!劇的ビフォーアフター』と『ポツンと一軒家』が5年ぶりに合体した2時間スペシャルを放送する。
【番組カット】ビフォーアフターに登場…南フランスのリゾート地にあるレストラン
『ビフォーアフター』のパートでは、南フランスのリゾート地を舞台に、フレンチレストランの店の中に樹齢100年の巨木が生え、天井から屋根を貫通する、前代未聞の物件を、ガーデンリフォームの匠、金井良一氏が劇的に大改造する。
クライマックスのアフターでは、異国の地で孤軍奮闘し、かつてない苦境に見舞われた匠が感極まって泣き出す。スタジオで見守るMCの所ジョージも感動のあまり「なんということでしょう！」と久々に『ビフォーアフター』の名フレーズを叫び、「すごいよね」と絶賛。パネラーの林修も「まいりました」と感服し、まさに『ビフォーアフター』史上最高の感動巨編といえる内容となる。
また、番組後半の『ポツンと一軒家』のパートでは、コート・ダジュールから80キロほど離れた、アルプス山脈の南西端にあるポツンと一軒家を目指す。山へと入っていくと、そこはアルプス山脈の雄大な景色が延々と続く。その道のりは切り立つ山肌を越えていく壮絶な崖道。紫色の岩肌や、石でできたガードレール、さらには断崖絶壁にある美しい集落など、日本の風景とは全く違うポツンと一軒家へ向かうまでの道程も見どころ。果たして番組史上初、フランスのポツンと一軒家とは。
番組収録を終えた所は「おもしろかった！2つの番組が合体すると、すごい旅行ガイドブックみたいになっちゃうんだなって。もう旅のコースができたよね。フランスに行って、地中海のあそこのお店で食事して、その後、一本道をずっと走って、ホテルに泊まって、ディナーを楽しんで、そのままスイスも近いから山岳鉄道乗って帰るとか(笑)。料理もおいしいし、眺めも良いし、最高じゃない？」とコメント。林も「今回はスケールも大きくて、舞台も変わって、いつもとは一味違いますね。しかも合体スペシャルという、二つの角度から楽しめる、素敵な企画だったと思います」と振り返った。
【出演】
MC：所ジョージ
パネラー：林修
ゲスト：井森美幸、葵わかな
