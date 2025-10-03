ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¡Ö£´£°¹æ¡õ£±£°£°ÂÇÅÀ¡×Ã£À®¡ª³ÝÉÛ°ÊÍè¡¢µåÃÄÀ¸¤¨È´¤£´£°Ç¯¤Ö¤ê¡ÖËÜÅö¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Öºå¿À£¶¡Ý£²¥ä¥¯¥ë¥È¡×¡Ê£²Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡²¶¤¿¤Á¤Î¥Æ¥ë¤¬Ì¥¤»¤¿¡£ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¸Þ²ó£±»àÆóÎÝ¤«¤é±¦±Û¤¨¤Ë£´£°¹æ£²¥é¥ó¡£³Î¿®Êâ¤¤Î°ìÈ¯¤Ç¡¢£±£°Ç¯¤Î¥Ö¥é¥¼¥ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÂçÂæ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£½é²ó¤Ë¤Ïº¸Íã¸åÊý¤Ø¤ÎÀèÀ©µ¾Èô¤Ç¥·¡¼¥º¥ó£±£°£°ÂÇÅÀ¤Ë¤âÅþÃ£¡£º£µ¨ºÇ½ªÀï¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿ÇØÈÖ¹æ£¸¡££Ã£Ó¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¡¢²¶¤¿¤Á¤Î¥Æ¥ë¤¬µ±¤¯¡£
¡¡¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤ÂÇµå²»¤¬¶Á¤¡¢Çòµå¤¬¤¤ì¤¤¤ÊÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¯¡£ÀÚ¤ì¤ë¤Ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î´ê¤¤¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£±¦Íã¥Ý¡¼¥ë¤ÎÆâÂ¦¤ËÂÇµå¤¬µÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ò³Î¿®¤¹¤ë¤È¡¢º´Æ£µ±¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤òÅ·¤Ë·Ç¤²¡¢Î¾¼ê¤ò¾å¤²¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÌÜÉ¸¤Î£´£°¹æ¤ËÅþÃ£¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¤Î¾Ð´é¤¬ºé¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¸÷·Ê¡£¥Á¡¼¥à¤Î£±£´£³»î¹çÌÜ¡¢¼«¿È¤Î£µ£¹£¶ÂÇÀÊÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ½ªÀï¤ÇÃ£À®¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¡££³ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¸Þ²ó£±»àÆóÎÝ¡£ÀÄÌø¤Î½éµå¤ò¹ë²÷¤Ë¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£µåÃÄ¤ÎÀ¸¤¨È´¤¤Ç¤Ï£¸£µÇ¯¤Î³ÝÉÛ°ÊÍè¡¢£´£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î£´£°¹æ¡£º¸ÂÇ¼Ô¤ËÉÔÍø¤ÊÉÍÉ÷¤¬¿á¤¯À»ÃÏ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÉ÷¤¬ÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢Á¯¤ä¤«¤Ë·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂçÂæ¤Ï£±ÂÇÀÊÌÜ¤ËÃ£À®¤·¤¿¡£½é²ó£±»à»°ÎÝ¡£¤¢¤È¤Ò¤È¿¤ÓÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬º¸Íã¤ØÀèÀ©µ¾Èô¡££±£³£¹»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦£²£·£·¡¢£´£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£°£²ÂÇÅÀ¡£¿ô¡¹¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¤·¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£±·³¤ò´°Áö¤·¤¿¡£
¡¡½Å°µ¡¢¾Ç¤ê¡Ä¡£ÂçÂæ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¸å¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£¤³¤³¿ôÆü¤ÏÂçÂæÅþÃ£¤Ø¤Î¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤¿¤Ó¡¢¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö°Õ¼±¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££´»î¹ç¤ÎÂÆ§¤ß¤ÏºÇ¸å¤Î»îÎý¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ºÇ½ªÀï¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¡£¸×¤Î¶¯¤µ¤Î¾ÝÄ§¤¬º´Æ£µ±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥×¥í£µÇ¯ÌÜ¡£²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¿Í°ìÇÜ¡¢Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸·¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤ÏÈãÈ½¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡££Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤â¡Ö¸«¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤¹¤è¡×¡£¤Ç¤â¸Ê¤ò´Ó¤¤¤¿¡£¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤í¤¦¡×¡£º£µ¨¤ÎºÇ¸å¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Åú¤¨¤¬¡¢À®Ä¹¤Î¾Ú¤·¤À¡£
¡¡¤¢¤ì¤Ï³«ËëÁ°¤À¤Ã¤¿¡£ÌÜÉ¸¤ÎËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£³£°ËÜÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¡¢¤É¤³¤«¤é¤«£´£°ËÜÎÝÂÇ¤Ë¾åÊý½¤Àµ¡£¡ÖËèÇ¯¡¢¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¡×¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÇ®ÎÌ¤ÈÌÜ¤Î±ü¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ÏËÜÊª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡¢£¸£µ¤Î¾¡Íø¡£¼¡¤ÏÆüËÜ°ì¤ÎÄº¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¡£¡Ö´Ö¤¬¶õ¤¯¤Î¤ÇÆñ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼ÂÀï¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£µåÃÄÁÏÀß£¹£°¼þÇ¯¤Ë¹ï¤ó¤Àº£¸å£±£°£°Ç¯¡¢£²£°£°Ç¯¤È¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦£´£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£°£²ÂÇÅÀ¡£º´Æ£µ±ÌÀ¤Î°ìÈ¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿£²£°£²£µ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤Î¥¢¡¼¥Á¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¡£