「阪神６−２ヤクルト」（２日、甲子園球場）

３冠に当確ランプをともして“有終の美”を演出した。開幕投手を務めた阪神・村上頌樹投手が、年間を通して先発ローテを守り抜いた末、中５日で向かった最終戦マウンド。「３つ取れたんで良かったです。去年一番負けていたのが、今年は一番勝てるようになったので、セ・リーグで」。最高勝率に加え、１４勝目で最多勝、８奪三振で最多奪三振をそれぞれ確実にして、栄光をつかみ取った。

援護にも恵まれ、立ち上がりからテンポの良い好投を光らせた。トップを２差で追っていた三振数は、初回に村上を空振り三振に斬ると、二回先頭のオスナからも空振り三振を奪って、難なくトップタイに。単独トップに躍り出る１３９個目は、青柳から見逃しで決めた。六回まで毎回奪三振をマーク。１４４まで積み上げてのフィニッシュとなった。

師弟関係にあるヤクルト・青柳との初めてのマッチアップ。自身の才能を開花させてくれたのが、静岡・沼津での青柳との自主トレだった。２２年の３冠投手からの教えを丁寧に吸収して成長。「ヤギさんは３冠も取ってるし、すごいと思ってて。自分もタイガースにとって抜けられたら困る投手になりたい」。羨望（せんぼう）のまなざしを向けてきた師匠に堂々投げ勝って、“同じ肩書”を手中に収めた。

７回２失点で、２年ぶりのＶシーズンをきっちりと白星で締めた。「最初と最後の試合を任されて両方勝てたんで。いい１年になったのかなと」。晴れやかな心でレギュラーシーズンを終え、次なる戦いへの準備に入る。