女優・のんが、ドラマ共演者との３ショットを公開した。

３日までにインスタグラムで「ミス・キングでご一緒した中村獅童さんとフルーツポンチ村上さんと！」とつづり、歌舞伎俳優の中村獅童とお笑いコンビ「フルーツポンチ」村上健志との３ショットをアップ。

棋士姿の２人に対し、のんは白シャツに黒系のロングコートの衣装姿で「中村さん、かっこよ過ぎます。お二人の美しい対局シーン最高でしたね。撮影から待機場所に戻ったら村上さんが、私が練習していた将棋盤で指していらっしゃって本当に将棋がお好きなんだなぁと思いました。棋士そのものにしか見えない所作に感動です」と振り返った。

さらに「私は初めて将棋の駒を触った超初心者ですが、将棋を志す人達の集中力や業みたいなものを考えるととても面白く読み解きました。将棋がお好きな方にも観（み）て欲しいし、将棋に詳しくないという方にも楽しんでいただけると思います。ミス・キングについて語り始めると長くなるので、また今度。見ってねー！」と締めくくった。

この投稿には「すごい将棋棋士にいそう」「のんちゃんの新境地！」「貫禄ついた」「ダークなのんちゃん」などの声が寄せられている。