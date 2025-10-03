°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡Ö¥Õ¥ß¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡×ºå¿À¡¦¸¶¸ý¤ÎÊì¤Þ¤Á»Ò¤µ¤ó¼êµ
¡¡¡Öºå¿À£¶¡Ý£²¥ä¥¯¥ë¥È¡×¡Ê£²Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡º£µ¨¸Â¤ê°úÂà¤Îºå¿À¡¦¸¶¸ýÊ¸¿ÎÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬¡¢¼·²ó£²»à°ìÎÝ¤ÇÂåÂÇ½Ð¾ì¡£ÃæÈô¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬´ÑµÒ¤«¤é¤ÎÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£È¬²ó¤«¤é°ìÎÝ¤Î¼éÈ÷¡¢¶å²ó¤ÏÊá¼ê¤òÌ³¤á¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Î½Ð¾ì¤ò½ª¤¨¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÊì¡¦¤Þ¤Á»Ò¤µ¤ó¤¬¼êµ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¥Õ¥ß¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡£²½µ´Ö¤¯¤é¤¤Á°¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£Ìë¤Î£±£±»þ¤È£±£²»þ¤ËÅÅÏÃ¡£¤¢¤ì¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¦¤¦¤ó¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¡£¤ª¤ä¤¹¤ß¡×¤ÇÀÚ¤ì¤ë¡£¤¤¤Þ»×¤¨¤Ð¿´¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡££±½µ´Ö¸å¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö²¶¡¢Ìîµå¼¤á¤ë¤ó¤À¤è¡×¡Ý¡£¤½¤Ã¤«´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢ÌÀ¤ë¤¤À¼¤Ç¸À¤¦¤ó¤À¤è¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢Êì¤Á¤ã¤ó¡£ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ç¥ª¥ì¤Î±ÇÁüÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡£¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¡¡»ä¤¬Èá¤·¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£¤¿¤ÀÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é£±½µ´Ö¡¢ËèÆü¡¢ÌÜ¤¬¥¦¥ë¥¦¥ë¤È¤·¤Æ¤Í¡£ËÜÅö¤ò¸À¤¨¤ÐÀµÄ¾¡¢¤¤¤Þ¤ÏÃ¯¤Ë¤â²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤ËÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£µã¤¤¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¡¡»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Í¡£ÂçÄ²¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤¿»þ¡£Àµ·î¤Îµ¢¾Ê¤«¤éÂçºå¤ËÌá¤Ã¤Æ£²Æü¡¢£³Æü¤ÈÏ¢Íí¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£É¬¤º¡Öµ¢¤Ã¤¿¤è¡×¤È¸À¤¦»Ò¤À¤«¤é²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¤ÈÄ¾´¶¤·¤¿¡£ÅÅÏÃ¤·¤¿¤é¡Ö²¶¡¢¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¡£±³¡Ê¤¦¤½¡Ë¤Ç¤·¤ç¡©¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡ÖËÜÅö¤Ê¤ó¤À¡×¤È¡£¤³¤³¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¤À¼¤Ç¸À¤¦¤«¤é¡¢°å¼Ô¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤Í¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ê½Ñ¤ÎÆü¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÄË¤½¤¦¤Ç¤Í¡£¤È¤Æ¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤¿Ìîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Õ¥ß¤ò¸«¤ë¤È¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ÇÌÛ¤Ã¤Æ¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÍâÆü¤«¤éÆ°¤»Ï¤á¤Æ¤Í¡£¡Ö²¶¡¢´èÄ¥¤ë¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤âÊ¹¤¤¤¿¤Í¡£Âà±¡¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ä¡¢ÌÄÈøÉÍ¤Ë¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²£ÅÄ·¯¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö°ì½ï¤Ë¹Ã»Ò±à¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ËÎ©¤È¤¦¤È¡¢£²¿Í¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Õ¥ß¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡¢¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¡£Á°¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡ÖÌë¤ËÇÒ¤à¤È¤«¤Ê¤¦¡×¤ÈÊ¹¤¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Ï¿²¤ëÁ°¤ËÉÛÃÄ¤Î¾å¤Çµ§¤ë¤³¤È¤¬Æü²Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤Ð¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤»þ¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ï¥Õ¥ß¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤«¤Ê¤¦¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¿®¤¸¤Æ¤ä¤êÂ³¤±¤¿¡£Î¥¤ì¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¡¡¤¬¤ó¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ¤â¡¢¤è¤¯Ï¢Íí¤ò¤¯¤ì¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¤â¡Ö¤Þ¤Á»Ò¤Î»Ò¤À¤±¤ÉÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤É¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÄÁ°¤Ë¿¼¸ÆµÛ¤·¤Æ¤Í¡¢Îý½¬¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¤È¤Ã¤¯¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤À¤±¤É¡Ö¤è¤¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤Ê¤µ¤¤¡£¤¤¤¤»þ¤Î±ÇÁü¤ò¥Æ¡¼¥×¤¬»¤¤êÀÚ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¸«¤í¡×¤È¡£¸å¤«¤é¤ª²Ç¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥Õ¥ß¤¯¤óËèÆü¡¢¥Ó¥Ç¥ª¸«¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤è¡£¤½¤ì¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Í¡£
¡¡Ä®¤Î¿Í¤Ë¤â±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£²È¤ÎÎ¢¤ËÂÇ¤Ä¾ì½ê¤òºî¤Ã¤ÆÌÀ¤«¤ê¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢ÃÙ¤¤»þ¤ÏÌë¤Î£²»þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÎý½¬¡£ÌÂÏÇ¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ë¡Ö¥Õ¥ß¤¯¤ó¡¢ºòÆü¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡×¤È¡£Ã¯°ì¿Í¡¢Ê¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¡¢´¶¼Õ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¡ÖÀµ¤·¤¯À¸¤¤Æ¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÌîµå¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤Ë»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤À¤Î°ìÅÙ¤â¼å²»¤òÅÇ¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡£