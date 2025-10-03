「阪神６−２ヤクルト」（２日、甲子園球場）

監督としてこれ以上の喜びはない。阪神のレギュラーシーズン最終戦。試合後、マイクの前に立った藤川球児監督はファンへの感謝を述べた後、満面の笑みで声をうわずらせた。

「参ったね！最後に選手たち全てかなえましたよ。自分たちの目標を」

プレッシャーをはねのけ、個人タイトルや記録を達成した選手たちが誇らしい。中５日で送り出した村上は７回２失点と好投。最高勝率に加えて、最多勝、最多奪三振を含めた“投手３冠”を確実とした。佐藤輝は待望の「４０本塁打、１００打点」を達成。前日に示唆していた３番起用が見事にはまった形で「ファンの方も喜ばしい一日になったんじゃないですかね」と満足顔だ。

この夜の主役、原口には粋な計らいを見せた。七回に代打起用すると、そのまま一塁の守備に就かせ、九回はマスクをかぶらせた。「入団した時にキャッチャーでスタートしている。展開さえ向けばというところで、運が味方をすると言いますか。彼が頑張ってきたことがそういう瞬間に訪れたんじゃないですか」。自身の采配より、原口の不断の努力をたたえた。

ラストゲームを有終の美で飾り、ポストシーズンモードに突入だ。「ここからは勢いが非常に重要になるから、自分たちで作り上げていく。待ち構えてはいけない。３つ取るために、立ち向かわなくてはいけない」と目に力を込めた。ＣＳファイナルＳは１５日に開幕。スピーチで呼びかけたように「甲子園ですから、全国のタイガースファンの力を結集して」と後押しを求めた。ファンとともに、日本一を目指す戦いがいよいよ始まる。