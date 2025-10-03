「阪神６−２ヤクルト」（２日、甲子園球場）

静まり返る甲子園のダイヤモンドを、独り占めした阪神・前川右京外野手が勢いよく一周する。実にシーズン１４３試合目、最終戦で生まれた待望の今季１号３ラン。超満員のスタンドから呼ぶ声が聞こえる。「右京、右京」−。“２年目のジンクス”にぶち当たった１年。最後の最後で長いトンネルに光がさした。

１点リードの三回２死一、二塁。１ボールから２球目を狙った。外寄りの１４１キロをフルスイングすると、芯で捉えた打球が右中間に伸びる。浜風は秋になって追い風に変わっていた。今季出場６９試合、２０７打席目の１号。ベンチに戻るとガッツポーズを繰り返した。

「１年のシーズンは今日で終わりましたが、トータルで見たらやっぱりふがいない成績。その中で最後に打てたのは、ひとつ良かったかなと思いますね」。喜びよりも悔しさが募る試合後、必死に気持ちを前に向けた。開幕スタメンをつかんだ４年目は打率・２４６、１本塁打、１５打点で終了。それでも０を１にできたひと振りが来季の光になる。

前日１日には同期入団の森木が戦力外通告を受けた。この日は「入団当時からずっとお世話になった」という原口の引退試合。惜別のアーチに思いを込めた。「人間的にも野球人としても尊敬することばかりでした。本当に感謝しかないです」と前川。終わりから始まる日本一への道。復調した姿でミスター・オクトーバーに名乗りを上げる。