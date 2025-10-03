今秋の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５」（１１月１５、１６日・東京ドーム）で韓国代表と戦う日本代表にヤクルト・村上宗隆内野手（２５）、巨人・岡本和真内野手（２９）が内定したことが２日、分かった。日本を代表するスラッガー２人をそろえ、来年３月のＷＢＣを見据えて超強力メンバーで臨む構えだ。

世界一連覇へ、侍の本気度がうかがえる。村上は今季は故障による長期離脱がありながら、復帰後はハイペースで本塁打を量産。７年連続２０号を達成するなど規格外の力を見せつけている。

今オフにポスティング制度を用いたメジャー挑戦が決定的で、実現すれば来年がメジャー１年目のシーズンとなるが、ＷＢＣ出場へは並々ならぬ思いを抱く村上。多忙なオフが予想されるが、前哨戦となる秋の日韓戦出場も支障がない状態だ。

一方の岡本も左肘靱帯（じんたい）損傷で長期離脱を強いられたが、８月中旬に復帰後は出場３７試合で打率・３４３、７本塁打、２４打点と打線をけん引。メジャースカウトも視察に訪れ、世界が注目する日本の主砲として存在感を示した。

また、巨人では最優秀中継ぎのタイトルを確定させた大勢投手（２６）も代表入りが内定。日韓戦はただの強化試合ではなく、世界一連覇への大事なステップ。投打に国内組最強の豪華メンバーをそろえ、来春の本戦へと弾みをつける。