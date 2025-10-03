£±Ç¯£±£°¥«·î¤Ö¤ê¡ª¾¾ËÜ¿Í»Ö£±£±¡¦£±Éüµ¢¡¡µÈËÜÈ¯É½¤ÎÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¡×½éÆü¤ËÅÐ¾ì
¡¡ºòÇ¯£±·î¤«¤é³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê£¶£²¡Ë¤¬£±£±·î£±Æü¤«¤é³«»Ï¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥ÓÆÈ¼«¤ÎÍÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢µÈËÜ¶½¶È¤¬Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤ò¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¡£¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê²¾¡Ë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤¬¡Ö£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇÛ¿®½éÆü¤È¤Ê¤ë£±£±·î£±Æü¤Ë¾¾ËÜ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ìó£±Ç¯£±£°¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤Þ¤ÇÌó£±¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿Ãæ¡¢¾¾ËÜ¤ÎÉüµ¢Æü¤¬¤Ä¤¤¤Ë³ÎÄê¤·¤¿¡£µÈËÜ¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»ÏÆü¤Î£±£±·î£±Æü¤Ë¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Æ±¼Ò¤Ï¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¾¾ËÜ¤¬¤³¤ÎÆü¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÆâ¤Ç»Ñ¤ò¸½¤¹¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¥³¥ó¥Ó¡¢¾¾ËÜ¡¢ÁêÊý¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê£¶£²¡Ë¤È¡¢»°¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½é¤á¤Ë¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾¾ËÜ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦½Ð±é¤¹¤ë¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¡¢³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î²áµî¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡¦±Ç²èÅù¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ëÂç´îÍø¤ä¥²¥¹¥È¤È¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê´ë²è¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢½ç¤òÄÉ¤Ã¤ÆÉÍÅÄÃ±ÆÈ¤Î¤â¤Î¡¢¥³¥ó¥Ó¤Î¤â¤Î¤È¡¢¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£±Æü¤Ë¤ÏµÈËÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¡Ö£Æ£Á£Î£Ù¡×¤¬¸ø¼°£Ø¤Ç¡¢Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤òÅê¹Æ¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ËÇò¹õ¤Î±ÇÁü¤äº½Íò¤¬±Ç¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö£²£°£²£µ¡¦£±£±¡¦£±¡×¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»ÏÆü¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë°ÕÌ£¿¼¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¾¾ËÜ¤â¤³¤ì¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡£Ìó£±£±¥«·î¤Ö¤ê¤Ë£Ø¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥×¥ê¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤é²ÄÇ½¤Ç¡¢ÎÁ¶â¤Ï·î³Û£±£±£°£°±ß¡¢Ç¯³Û£±£±£°£°£°±ß¤ÎÄê³ÛÀ©¡£¿½¤·¹þ¤ß¤Ïº£·î£²£´Æü¤«¤é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¸¶°Æ¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤¬ºòÇ¯Ëö¤Ë°ìÉô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¹½ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£¾¾ËÜ¤Ï½÷ÀÌäÂê¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯£±·î¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¡£ÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¡¢Æ±£±£±·î¤ËÁÊ¤¨¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿¤¬¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×¤ÎÆ±£²·î£±£¹ÆüÊüÁ÷²ó¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢É½ÉñÂæ¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤â¤Ã¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤¬ºÆ³«¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÉüµ¢¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¢¡¾¾ËÜ³èÆ°µÙ»ß¤ËÈ¼¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð²á
¡¡£²£³Ç¯£±£²·î£²£·Æü¡¡¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬¾¾ËÜ¤ÎÊ£¿ô¤Î½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ²Ã³²¤òÊóÆ»¡£µÈËÜ¶½¶È¤ÏÈÝÄê¤·¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤ÈÀ¼ÌÀ
¡¡£²£´Ç¯£±·î£¸Æü¡¡µÈËÜ¤¬¾¾ËÜ¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½
¡¡Æ±£²£²Æü¡¡¾¾ËÜ¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÎÈ¯¹Ô¸µ¤Ç¤¢¤ëÊ¸éº½Õ½©¤Ê¤É¤òÄóÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤òµÈËÜ¶½¶È¤¬È¯É½
¡¡£²·î£±£¹Æü¡¡¾¾ËÜ¤¬£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×¤ÎÊüÁ÷¤òºÇ¸å¤ËÉ½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤¹
¡¡£³·î£²£¸Æü¡¡Âè£±²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤¬³«¤«¤ì¡¢£µÊ¬¼å¤ÇÊÄÄî¡£¾¾ËÜÂ¦¤ÏÈï³²¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë£Á»Ò¤µ¤ó¤È£Â»Ò¤µ¤ó¤ÎÆÃÄê¤òÍ×ÀÁ¡£Ê¸½ÕÂ¦¤ÏµñÈÝ
¡¡£±£±·î£¸Æü¡¡¾¾ËÜ¤¬ÁÊ¤¨¤ò¼è¤ê²¼¤²¡£À²Ã³²¤ÎÍÌµ¤Ï¡ÖÊªÅª¾Úµò¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢½÷À¤È¤Î¼òÀÊ¤ÏÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¼Õºá
¡¡£±£²·î£²£µÆü¡¡¾¾ËÜ¤¬°ìÉô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÆÈ¼«¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ³èÆ°¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡£²£µÇ¯£³·î£±£°Æü¡¡ÁêÊý¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç°ì»þµÙÍÜ¤òÈ¯É½
¡¡£²£µÇ¯£³·î£³£±Æü¡¡¥³¥ó¥Ó¤ÇÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ò¼Âà
¡¡£µ·î£³Æü¡¡ÉÍÅÄ¤¬£Í£Â£Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥é¥¸¥ª¡×¤Ç³èÆ°¤òºÆ³«
¡¡£¶·î£²£¶Æü¡¡¥³¥ó¥Ó¤Ç£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó£Ä£Ø¡×¤¬ÅÅ·â½ªÎ»
¡¡£¸·î£±£¸Æü¡¡£²£´Ç¯£±£²·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢´û¤Ë¹ñÆâ³°¤«¤é¿ô½½²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î½Ð»ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÁÈÀ®¤òµÈËÜ¶½¶È¤¬¸øÉ½
¡¡Æ±£²£°Æü¡¡µÈËÜ¶½¶È¤¬ÆÈ¼«¤ÎÍÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤ò£±£±·î£±Æü¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½