北海道・釧路湿原周辺で乱立している大規模な太陽光発電施設“メガソーラー”の開発を巡り、「待った」の声です。



世界的に有名な登山家の野口健さんが、１０月２日に現地を視察しました。



（野口健さん）「多くの国民に支持させるためには、ちゃんとしたルールを作らなければ、本当の意味での再エネが定着しない」



登山家の野口健さんです。



世界７大陸最高峰登頂を成功させた一方、これまでエベレスト周辺の清掃活動やヒマラヤでの植林など自然の保護にも力を注いでいます。





２日午前、野口さんが訪れたのは釧路市内にあるメガソーラーの建設予定地です。すぐ近くには天然記念物・オジロワシの巣も確認できます。（野口健さん）「全国でメガソーラーの問題は大きくなっている。場合によっては原状回復させるとあるが実際には不可能ということですよね」（野口健さん）「実際に見るのでは全然スケールが違う。こんなに広いのだと」メガソーラーは設置自体を直接規制するような法律はなく、釧路湿原周辺をはじめ道東地域で乱立しています。そこに「待った」の声をあげようと、野口さんは視察にやってきました。（野口健さん）「メガソーラーが全部いけないわけじゃない。ヨーロッパのようにその何倍も植林をしないといけないとか、そのルールがあってのメガソーラー。日本はなかなかルールが決まる前に突っ走ってきてしまったところがあるので」釧路市北斗での工事を巡っては、希少生物への悪影響が懸念されたまま開発が進み、８月末の道や市の調査で森林法違反にあたる伐採が発覚。いまは工事が中断されていますが、大阪の事業者「日本エコロジー」は希少生物の再調査や市と協議をした上で建設を再開したい考えです。しかし、野口さんは８月、自身のＳＮＳで釧路市北斗での建設を問題視する投稿をしました。その投稿は大きな反響をよび、モデルの冨永愛さんや実業家の前澤友作さんなどの著名人も同じように疑問を投げかけています。視察に同行したタレントのつるの剛士さんもその１人です。（つるの剛士さん）「これは本当にエコのためにやっているんでしょうけど、本当にエコなのかとずっと疑問だった」釧路市では１日から、太陽光発電施設の設置を市長の許可制とする条例が施行されています。野口さんは２日の鶴間市長との面会で、今後のメガソーラー開発について、乱立への歯止めを要望しました。（野口健さん）「みんなが注目しないと政治は動かない。ピンチをチャンスにどう変えていくか。釧路湿原ゆえに注目された。釧路が揺れていると思うが、その揺れを全国に広げていけたらいいなと」著名人も乗り出す事態に発展した釧路でのメガソーラー問題。法整備の課題は一刻を争っています。