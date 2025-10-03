右脇腹を痛めて離脱中の巨人・吉川尚輝内野手（30）が、早ければ11日に開幕するDeNAとのCSファーストS（横浜）で復帰することが2日、分かった。4日の1軍練習に合流し、6、7日に東京ドームで行われる練習試合で実戦復帰する予定で、順調なら頼もしい戦力が帰ってくる。

9月11日の広島戦前の打撃練習で違和感を訴え、同14日に出場選手登録を抹消。阿部監督は「無理させると今季が終わってしまうような状態」と無理をさせなかった。それでも早期復帰を目指して同30日には2軍練習に参加し、屋外での打撃練習を再開。短期決戦を前に1軍復帰の道が見えてきた。

今季は66試合で3番を務め、4番でも15試合に出場するなど攻守でチームを支えてきた。リーグ優勝した昨年は全試合出場を果たしたが、左脇腹を痛めてCSファイナルSを欠場。チームも敗退し、悔しさを味わった。3位から日本一を目指す戦いに、チームの柱が戻ってくる。

≪伊織初戦先発へ≫山崎が11日から敵地・横浜で開幕するCSファーストS第1戦の先発マウンドに立つ見込みとなった。第2戦は戸郷、第3戦までもつれれば横川が先発する。山崎は今季最終戦だった1日の中日戦に調整登板として先発し、2回2安打無失点。「（CSでは）チームが乗っていけるような姿で投げたい」と話していた。この日、登録を抹消された田中将は勝ち上がった場合の阪神とのCSファイナルSへ向けて調整する。