¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅâÂô¼÷ÌÀ¡Ê£¶£²¡Ë¤ÈºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î»³¸ýÃÒ»Ò¡Ê£¶£°¡Ë¤¬£²Æü¡¢£³£°Ç¯°Ê¾åºßÀÒ¤·¤¿½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¸¦²»¡×¤ò¤½¤í¤Ã¤ÆÇ¯Æâ¤ÇÂà½ê¤·¡¢ÍèÇ¯¤«¤éÉ×ºÊ¤Ç¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£Ë£Á£Ò£Á£Ó£Á£×£Á¡×¤òÈ¯Â¤·¡¢¿·¤¿¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î·èÃÇ¡£À¼ÌÀ¤Ç¡Ö¤³¤ÎÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤òµ¡¤Ë¡¢¼¡¤Ê¤ë¿ÍÀ¸¤Î¾Ï¤Ëº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÎÏ¤òÃí¤®¡¢¿ÍÀ¸°ì½ä¤ê¤·¤ÆºÆ¤Ó¡ØÀ¸¤Þ¤ìÄ¾¤¹¡Ù¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¡¢¸¶ÅÀ²óµ¢¤Î¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÅâÂô¤È»³¸ý¤Ï£±£¹£¸£¸Ç¯¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö½ã¤Á¤ã¤ó¤Î±þ±ç²Î¡×¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢£¹£µÇ¯¤Ë·ëº§¡£·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡££¹£°Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢£¹£¶Ç¯¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È£×¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¥í¥ó¥°¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë°Ê¹ß¤Ï»Å»ö¤ò¥»¡¼¥Ö¡££²£°£±£²Ç¯¤Î¡Ö¥´¡¼¥¤¥ó¥°¡¡¥Þ¥¤¡¡¥Û¡¼¥à¡×¤¬£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÅâÂô¤Ï£¹£²Ç¯¡Ö°¦¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤â¤È¤Ë¡×¡Ê¥Õ¥¸·Ï¡Ë¤Ç¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡¼ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¤½¤Î¸å¤âÂåÉ½ºî¡ÖÇò¤¤µðÅã¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¡££±£·ÆüÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¡¼¥Á¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»öÌ³½êÁÏ¶È¼Ô¤Ç£²¿Í¤Î²¸¿Í¤Ç¤â¤¢¤ëÌîºê½ÓÉ×»á¤¬ºòÇ¯£¶·î¤ËÂ¾³¦¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤ÊÇ¯·î¤ò²á¤´¤·¡¢»öÌ³½ê¤Ë¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÅâÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢²¸¿Í¤Î»à¤òµ¡¤Ë¡¢»Å»ö¤ò¾¯¤·¹µ¤¨¤Æº£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦À¸¤Êý¤ò¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿ÅâÂô¤¬Áª¤Öà°ã¤¦À¸¤Êýá¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢ºÊ¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¡ÖÎ¹¡×¤À¡£»³¸ý¤Ï¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤Ã¤ÈÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÎ¹¤¬¹¥¤¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢£²£°£±£°Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤·¤ÆÌ±Â²²»³Ú¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë±ÇÁü¥·¥ê¡¼¥º¡Ö£Ì£É£Ó£Ô£Å£Î¡¥¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉ×ÉØ¤Ç³¤³°¤òÎ¹¤·¤Æ¤â¡¢»Å»ö¿Í´Ö¤ÎÅâÂô¤µ¤ó¤Ï´Ñ¸÷¤â¤»¤º¤Ë¿©»ö°Ê³°¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¡¢ÂæËÜ¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÈÎ©¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ×ÉØ¤Î»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ì½ï¤ËàÎ¹¿Íá¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ñÌ£¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Í£°ì¹ç¤¦¤Î¤¬à¥ª¥â¥¦¥Þ¤¤Å¹¤á¤°¤êá¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤¬ÂçÉý¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¡¢»³¸ý¤ò½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤»¡¢ÅâÂô¤Î±¿Å¾¤ÇÁ´¹ñ¤Îà¥ª¥â¥¦¥Þ¤¤Å¹á¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¸å¤Ï¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥°¥ë¥á¤òÃµº÷¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Ï¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤Ï½çÉ÷ËþÈÁ¤À¡£