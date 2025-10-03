ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「ブランコ」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。

（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師　草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）



【質問】

公園にやってきたあなたは、久々にブランコで遊ぶことにしました。

しばらく乗って楽しんでいましたが、そろそろ終わりにしようと思います。

さて、どんなタイミングでブランコから降りますか？

次のなかから近いものを1つ選んでください。

1． 揺れが完全に止まってから

2． 動きがゆっくりになったら

3． 勢いをつけて飛び降りる

4． 自分の足で止めてから

【解説】

この心理テストでわかることは、あなたの「挑戦するきっかけ」です。

「ブランコ」は「揺れ動く現状」を表しています。そこから降りるという行為は、1つのサイクルを終え、次のステージへ踏み出す決断のきっかけを表しているのです。

【解答】

1．完全に止まってから……確信が持てたら

石橋を叩いて渡る慎重派のあなた。挑戦する前にリスクを想定し、準備を整えたいタイプです。「これなら大丈夫」という確固たる自信や、客観的なデータが揃ったときに、満を持して重い腰を上げるでしょう。

2．ゆっくりになったら……環境が良くなったら

周囲の状況や流れを読むのが得意なあなた。自分から突き進むより、物事が有利に働くタイミングを待ちます。周りから「今こそチャンス」と聞き及んで、流れがやってきたと理解したときにこそ、行動へと移すのではないでしょうか。

3．飛び降りる……気持ちが高ぶったら

好奇心旺盛で、スリルを求める冒険家なあなた。計画や理屈よりも、心が「面白そう！」と感じるかを重視します。内側から湧き上がる情熱や「やってみたい」という強い衝動が、新しい世界へ飛び込むきっかけになるはずです。

4．自分で止める……やらざるを得なくなったら

自分のためより、誰かのためや、あるいは責任感から力を発揮するあなた。締め切りが迫るなど、やらざるを得ない状況に追い込まれたときに本領を発揮します。「やるべき」という強い想いこそが、あなたの背中を強く押してくれるようです。



挑戦のチャンスはいつも突然。だからこそ、自分できっかけを作れるといいですね。

■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）

池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。

Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/

オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/