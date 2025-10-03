◇りそなＢ２リーグ 第１節第１日 福岡７５―６２静岡（２日・静岡県武道館）

Ｂ２の開幕戦でホームのベルテックス静岡が昨季の西地区王者・ライジングゼファー福岡に逆転負けを喫した。昨シーズン６戦全敗だった強豪に苦杯をなめ、２年連続の開幕白星はならなかった。

２点リードで折り返した後半に失速した。静岡のシュートがリングに嫌われた。３点シュートの成功率は、わずかに２１・１％。フィールドゴールの成功率も福岡の４６・３％に対し、ベルテは３３・３％と低調だった。昨季は持ち味だったディフェンス面でも、第４クオーター（Ｑ）の中盤に１４連続失点を喫し、一気に１７点差を付けられて試合が決した。

就任２年目の森高大ヘッドコーチ（３６）は「前半はよく戦えたと思う。後半に３点シュートが落ち始めたあとのオフェンスを修正しないといけない」と、反省点を挙げた。ただ、「相手のペースになりはじめた時に、我慢が出来なかった。特に、最後の６、７分で自分たちのバスケがやりきれなかったのはすごく残念」と、ふがいないディフェンスに唇をかんだ。

敗れたものの、新助っ人のＰＦクリス・エブ・ンドウ（３１）は存在感を見せた。２４分４０秒出場し、１３得点＆１０リバウンドはチーム最多。「前半は自分たちの本来のプレーをやることが出来た。負けたけど、試合するごとに成長していくことが大事だ」と、元ノルウェー代表が、３日の第２戦に向けて気持ちを切り替えていた。