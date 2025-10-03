ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
米政府機関閉鎖で主な米経済指標の発表はなし
※発言・ニュース
＊ローガン・ダラス連銀総裁
・逆風にもかかわらず需要は堅調。
・政策は適度に引き締め的で適切。
・ＦＲＢは利下げに極めて慎重である必要。
・インフレは２％への回帰中だがリスク存在。
・インフレ期待の上昇リスクが高まっている。
・インフレ抑制が確実化するまで動きのペースは減速を想定。
＊ベッセント財務長官
・ＦＲＢ議長候補の公聴会は昨日で折り返し地点を過ぎた。
・ＦＲＢ議長候補の面接は今週も継続。
・ＦＲＢ議長候補の第１回面接は来週終了。
・有力な議長候補３－５名の名前がトランプ大統領に提示される見込み。
・連邦職員解雇は議論の焦点。
・税制改正法による歳出削減は撤回しない。
＊グールズビー・シカゴ連銀総裁
・利下げの過度の前倒しには慎重を期したい。
・政府機関閉鎖でデータが得られず目隠し飛行状態。
・労働市場に一定の安定性が見られることを示す指標。
米政府機関閉鎖で主な米経済指標の発表はなし
※発言・ニュース
＊ローガン・ダラス連銀総裁
・逆風にもかかわらず需要は堅調。
・政策は適度に引き締め的で適切。
・ＦＲＢは利下げに極めて慎重である必要。
・インフレは２％への回帰中だがリスク存在。
・インフレ期待の上昇リスクが高まっている。
・インフレ抑制が確実化するまで動きのペースは減速を想定。
＊ベッセント財務長官
・ＦＲＢ議長候補の公聴会は昨日で折り返し地点を過ぎた。
・ＦＲＢ議長候補の面接は今週も継続。
・ＦＲＢ議長候補の第１回面接は来週終了。
・有力な議長候補３－５名の名前がトランプ大統領に提示される見込み。
・連邦職員解雇は議論の焦点。
・税制改正法による歳出削減は撤回しない。
＊グールズビー・シカゴ連銀総裁
・利下げの過度の前倒しには慎重を期したい。
・政府機関閉鎖でデータが得られず目隠し飛行状態。
・労働市場に一定の安定性が見られることを示す指標。