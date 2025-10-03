※経済指標
米政府機関閉鎖で主な米経済指標の発表はなし

※発言・ニュース
＊ローガン・ダラス連銀総裁
・逆風にもかかわらず需要は堅調。
・政策は適度に引き締め的で適切。
・ＦＲＢは利下げに極めて慎重である必要。
・インフレは２％への回帰中だがリスク存在。
・インフレ期待の上昇リスクが高まっている。
・インフレ抑制が確実化するまで動きのペースは減速を想定。

＊ベッセント財務長官
・ＦＲＢ議長候補の公聴会は昨日で折り返し地点を過ぎた。
・ＦＲＢ議長候補の面接は今週も継続。
・ＦＲＢ議長候補の第１回面接は来週終了。
・有力な議長候補３－５名の名前がトランプ大統領に提示される見込み。
・連邦職員解雇は議論の焦点。
・税制改正法による歳出削減は撤回しない。

＊グールズビー・シカゴ連銀総裁
・利下げの過度の前倒しには慎重を期したい。
・政府機関閉鎖でデータが得られず目隠し飛行状態。
・労働市場に一定の安定性が見られることを示す指標。