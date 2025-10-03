※経済指標

米政府機関閉鎖で主な米経済指標の発表はなし



※発言・ニュース

＊ローガン・ダラス連銀総裁

・逆風にもかかわらず需要は堅調。

・政策は適度に引き締め的で適切。

・ＦＲＢは利下げに極めて慎重である必要。

・インフレは２％への回帰中だがリスク存在。

・インフレ期待の上昇リスクが高まっている。

・インフレ抑制が確実化するまで動きのペースは減速を想定。



＊ベッセント財務長官

・ＦＲＢ議長候補の公聴会は昨日で折り返し地点を過ぎた。

・ＦＲＢ議長候補の面接は今週も継続。

・ＦＲＢ議長候補の第１回面接は来週終了。

・有力な議長候補３－５名の名前がトランプ大統領に提示される見込み。

・連邦職員解雇は議論の焦点。

・税制改正法による歳出削減は撤回しない。



＊グールズビー・シカゴ連銀総裁

・利下げの過度の前倒しには慎重を期したい。

・政府機関閉鎖でデータが得られず目隠し飛行状態。

・労働市場に一定の安定性が見られることを示す指標。

