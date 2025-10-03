９月３０日に帝王切開で双子を出産したことを発表したタレント・中川翔子が「授乳チャレンジ」が始まったことを明かした。

中川は２日、自身のインスタグラムを更新。「地獄の腹痛、、！お腹切った場所が激痛すぎたから 痛み止め点滴で２日ぶりにシャワー浴びられて気持ちいい！！からの、授乳チャレンジはじまりました大変！」と記し、双子を抱いた写真や、おなかの痛みをこらえて歩く写真などを投稿。

「名付けについてめちゃくちゃ悩みました 生まれてから顔をみたら、すごくしっくりきたよ！ みんな、意味や画数、どういう字にするか、どれくらい悩んだか、それぞれ一生の名前決めるまで大変でしたよね 一発で読めて、双子感あって、ぴったりしっくりな名前、になって良かった！いつか双子に話せるよう絵日記にしました」と、イラストのアップした。

そして、「お腹痛すぎるよう、、、みんなよく乗り越えてるなぁ、、、はらきりして翌日から歩くなんて、、、でも今日浴びたシャワーの感動は忘れないわ」と帝王切開の後の痛みがまだ続くことも明かした。

この投稿には、「ベビズ可愛い」「幸せ満載でこちらまで嬉しさ満開です 帝王切開経験者ですが、４日目位から段々動けるようになりますから頑張って」「絵日記毎日楽しみにしてる」「激痛の中、楽しませてくれる投稿ありがとう」「赤ちゃん連れてお家育児が始まる頃には動いてるから不思議！子供の為でなければくじけますよね…」「お腹痛くても幸せそう」「新生児の今からすでにイケメン」「授乳チャレンジ頑張ってください」などのコメントが寄せられた。