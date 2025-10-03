10番・中島翔哉が「パラグアイの卑劣タックル」を浴びた直後──リフティングドリブルを披露したのは“今やエース格のアタッカー”【日本代表】
今から６年前──。2019年９月５日、森保ジャパンがカシマスタジアムでパラグアイと対戦した一戦で、思わぬ緊張が走った。
日本が２−０とリードして迎えた前半アディショナルタイム、10番・中島翔哉が遊び心を交えたリフティングドリブルを披露。しかし、このプレーにパラグアイの選手たちが激しく反応した。FWアントニオ・サナブリアが背後から卑劣なタックルを仕掛け、さらにFWデルイス・ゴンサレスが詰め寄る。スタジアムは一気に緊張に包まれた。
試合後、中島は「特に深い意味はなかった。ただ、ああいうプレーで気分を害した人がいるなら謝りたい」と釈明。他方で、オランダの専門誌『VTBL』は「中島の自業自得だ」と評し、「フラストレーションを抱えていたパラグアイを相手にリフティングをした結果、“南米式の洗礼”を受けた」と伝えた。
日本はそのまま２−０で勝利したが、印象に残ったのはスコア以上に、相手のプライドを刺激したあの場面だった。
そして前半終了のホイッスル直後。ハーフタイムにピッチに入ってきたのは、当時17番の久保建英だった。リフティングドリブルで登場し、観客の視線をさらったその姿は、今も鮮明に記憶に残っている。
あれから６年──。10月10日にパラグアイと戦う日本代表の招集メンバーに、今やエース格のアタッカーとなった久保の名前もある。不思議な巡り合わせと言えるだろう。
文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】国内でパラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
