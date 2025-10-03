「W杯出場の夢が危機に」欧州名門の“リーグ最高MF”、３回連続の日本代表落選に海外衝撃「彼の居場所がない」
10月２日、パラグアイ戦（10日）とブラジル戦（14日）に臨む日本代表のメンバーが発表された。
今年の３月を最後に招集されていないセルティックのMF旗手怜央は、またしても選外となった。
今シーズンは精彩を欠く試合が少なくないため、必ずしも意外ではないが、スコットランドでは「リーグ最高のMF」という声もあるだけに、衝撃を与えたようだ。
『The Herald』紙は「セルティックのスター、ハタテのワールドカップ出場の夢が危機に」と見出しを打ち、次のように報じた。
「セルティックのスター選手、旗手怜央が３回連続で日本代表から外されたため、ワールドカップ出場の夢が危ぶまれている。フープスのMFは、週末のハイバーニアン対戦を欠場する原因となったハムストリングの負傷から回復した。しかし、今月末にキリンチャレンジカップでブラジルとパラグアイと対戦する日本代表に、再び彼の居場所はない」
同紙は「旗手は昨シーズン終盤に膝を負傷したため、６月の代表戦を欠場した。７月と９月の日本代表メンバーからも森保一監督から外された。来年のワールドカップ本大会に向けて苦戦を強いられている」と続けた。
また、『CELTIC QUICK NEWS』は「旗手怜央 は、日本代表監督の森保一氏から再び無視された」と報道。『Glasgow Times』は「セルティックの旗手、日本代表の落選でワールドカップへ向け苦悩に直面。彼の不在は来年のワールドカップ本大会への参加について懸念を引き起こしている」と伝えた。
名門に所属する27歳が窮地に立たされている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
今年の３月を最後に招集されていないセルティックのMF旗手怜央は、またしても選外となった。
今シーズンは精彩を欠く試合が少なくないため、必ずしも意外ではないが、スコットランドでは「リーグ最高のMF」という声もあるだけに、衝撃を与えたようだ。
『The Herald』紙は「セルティックのスター、ハタテのワールドカップ出場の夢が危機に」と見出しを打ち、次のように報じた。
同紙は「旗手は昨シーズン終盤に膝を負傷したため、６月の代表戦を欠場した。７月と９月の日本代表メンバーからも森保一監督から外された。来年のワールドカップ本大会に向けて苦戦を強いられている」と続けた。
また、『CELTIC QUICK NEWS』は「旗手怜央 は、日本代表監督の森保一氏から再び無視された」と報道。『Glasgow Times』は「セルティックの旗手、日本代表の落選でワールドカップへ向け苦悩に直面。彼の不在は来年のワールドカップ本大会への参加について懸念を引き起こしている」と伝えた。
名門に所属する27歳が窮地に立たされている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！