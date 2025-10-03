「お前、なに腐ってるんだ」元日本代表DFが森保一氏から叱責された過去を赤裸々告白「18歳の若造がめっちゃ反抗して…」
元日本代表DFの安田理大氏が、内田篤人氏がMCを務めるDAZNの「内田篤人のFOOTBALL TIME」にゲスト出演。現在、日本代表を率いる森保一監督を怒らせたエピソードを明かした。
内田氏とともにいわゆる“調子乗り世代”の一員だった安田氏は、U-20日本代表のインド遠征の際、なかなか試合に使ってもらえず、不貞腐れていたという。
「なんで俺が出れへんのか、使えやって思ってて。スタート（レギュラー）組が先に（試合を）やって、その後の試合で２アシストぐらいするんですよ。でも使われへんみたいな。練習とかもふてってて」
37歳の元SBは「次にまた試合があった時、前日練習で打撲をするんですよ。ほんまに痛くて。その時に、当時アンダー20のコーチだった森保一さんに『お前、なに腐ってるんだ。ちゃんとやれよ』と言われた」と告白。叱責され、反抗的な態度をとったという。
「俺はめっちゃ反抗して、18歳の若造が『は？』『なんで出れへんの』『使えよ』みたいにめっちゃ言って。メンバーから外されて、(U-20ワールドカップの)最終予選はガンバ（大阪）の寮で見てました」
本大会は無事にメンバー入りを果たした安田氏は、「森保さん、いい言葉を言ってくれたな」と振り返り、調子に乗っていた自身を戒めてくれた森保コーチに感謝をしていた。
