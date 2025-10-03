スプリンターズS2着ジューンブレア（牝4＝武英）は香港スプリント（12月14日、シャティン）を視野。「招待が来れば前向きに考えたいと思います」と師。

同13着ペアポルックス（牡4＝梅田）は京阪杯（11月30日、京都）を視野。

シリウスS2着サイモンザナドゥ（牡5＝小林）はみやこS（11月9日、京都）と武蔵野S（11月15日、東京）の両にらみ。

同3着ジューンアヲニヨシ（牡5＝松下）はカノープスS（26日、京都）。

札幌記念2着ココナッツブラウン（牝5＝上村）は北村友とコンビ継続でエリザベス女王杯（11月16日、京都）。

オークス7着ブラウンラチェット（牝3＝手塚久）は池添との新コンビで秋華賞（19日、京都）。

関越S1着ウンブライル（牝5＝木村）は富士S（18日、東京）。サンデーレーシングが発表。

クイーンS10着レーゼドラマ（牝3＝辻野）は藤岡との新コンビで秋華賞へ。社台レースホースが発表。

オーバルスプリント1着サンライズフレイム（牡5＝石坂）は南部杯（13日、盛岡）が除外なら武蔵野Sまたは兵庫GT（12月25日、園田）を視野。

ブリーダーズGC3着オーサムリザルト（牝5＝池江）は武豊とコンビ継続でJBCレディスクラシック（11月3日、船橋）。

セントライト記念11着ジーティーアダマン（牡3＝上村）は菊花賞（26日、京都）。

ダービー18着ファウストラーゼン（牡3＝西村）は予定していた菊花賞を見送る。

フェブラリーS14着デルマソトガケ（牡5＝須貝）はJBCクラシック（11月3日、船橋）を視野。「口向きの矯正をしているので、それが間に合えば」と師。