¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò½»µï¤Èµ¶¤ê·ÀÌó¤«¡¡¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤òºÆÂáÊá¡½·Ù»ëÄ£
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤ÇÍç¤ò»ëÄ°¼Ô¤Ë±ÜÍ÷¤µ¤»¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤ÎÃË¤¬¡¢ÇÛ¿®ÍÑ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÉÔÀµ¤Ë·ÀÌó¤·¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤ËºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®²ñ¼Ò¡ÖTOPPA¹çÆ±²ñ¼Ò¡×¼ÒÄ¹¤Ç¡¢³¤³°¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤ÎÇÛ¿®¼Ô½êÂ°»öÌ³½ê¤ò±¿±Ä¤¹¤ëËÌÀîÍº´ðÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÌÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï2025Ç¯5·î¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤ò¡¢»öÌ³½ê½êÂ°¤ÎÇÛ¿®¼Ô¤¬¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò»£±Æ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤Æ¡¢ÉÔÀµ¤Ë·ÀÌó¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉô²°¤ò·ÀÌó¤¹¤ëºÝ¡¢¡Ö¼«¿È¤¬½»µï¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥¦¥½¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»öÌ³½ê¤Ë¤Ï180¿Í°Ê¾å¤ÎÇÛ¿®¼Ô¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬²Ý¶â¤ò¤¹¤ë¤ÈÍç¤Ë¤Ê¤ê²¼È¾¿È¤Ê¤É¤ò¤ß¤»¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¼Ô¤¬²ÈÄí¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢²È¤Ç¤Ï¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÊÇÛ¿®¤¬º¤Æñ¤Ê»þ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤·¤ÆÉô²°¤òÂß¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤ÎSNS¤Ç¡Ö¡ØÆ±µï¿Í¤¬µï¤Æ¥Á¥ã¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¡ØÇÛ¿®´Ä¶¤¬À°¤ï¤Ê¤¤¡Ù¡Ø²È¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤¬Áû²»Åù¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¡¢À§Èó³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï3LDK¤Ç¡Ö¥ë¡¼¥à1¡×¡Ö¥ë¡¼¥à2¡×¡Ö¥ë¡¼¥à3¡×¤È3¤Ä¤ÎÉô²°¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥¢¥×¥ê¤ÇÍ½Ìó¤ò¤È¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÇÛ¿®¼Ô¤Î½÷À10¿Í¤Û¤É¤¬¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÇÛ¿®¤Î¼ý±×¤Î10¡Á30¡ó¤¬»öÌ³½ê¤Î¼è¤êÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÌÀîÍÆµ¿¼Ô¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡¢Ìó1Ç¯È¾¤Ç1²¯8000Ëü±ß¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÀîÍÆµ¿¼Ô¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤âËÌ³¤Æ»¤äÅìµþÅÔ¡¢ºë¶Ì¸©¤ËÆ±ÍÍ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»ëÄ£¤¬Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï2025Ç¯9·î3Æü¡¢ÇÛ¿®¼Ô¤Î½÷¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤òÇÛ¿®¤·¡¢ÉÔÆÃÄê¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë±ÜÍ÷¤µ¤»¤¿¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£